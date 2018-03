Minutenlanger Applaus beendet Stück des Kulturrings

Die Naturbühne Steintäle vom Kulturring Fridingen hat mit der Premiere des Theaters „Linie 1“ beim Publikum voll ins Schwarze getroffen und mit vielen klischeehaften Charakteren überzeugt. Obwohl Spielleiter Günther Rieckmann in seinen Begrüßungsworten ankündigte, dass einige Darsteller aufgrund von Erkältungen mit ihrer Stimme zu kämpfen hätten, merkte man im Anschluss nicht viel davon.

Eine junge Ausreißerin (Antonia Hamma) aus der Provinz bekommt es in den Achtzigern auf ihrer Suche in Berlin nach ihrem „Jonny Boy“, der sie schwängerte, am laufenden Band mit unterschiedlichsten Typen und Schicksalen zu tun. Blauäugig und mit einer Tasche ausgestattet, macht sie sich auf in die Hauptstadt. Bevor die U-Bahn „Linie 1“ eintrifft, macht sie im Untergrund Begegnungen mit Pennern, Drogendealern und mit Arbeitslosen, die Geld von ihr wollen, weil sie eine „Wessi-Tussi“ ist.

Auf ihre Frage, wo es nach Kreuzberg gehe, bekommt sie nur antworten wie „Geh lieber Arbeiten, Flittchen“. Eine Sitzgelegenheit will ihr niemand anbieten.

Obendrauf gerät sie zwischen die Fronten: Links ein rechtsradikaler Passant, rechts ein türkisches Ehepaar, das Nachwuchs erwartet. „Wo du hinguckst nur Kanaken und immer einen Braten in der Röhre wie die Karnickel“, so der Spruch des älteren Herrn. „Wir schuften uns kaputt, und die ficken sich das Geld zusammen – und das von unseren Steuern. So finanzieren wir das Ende des Deutschen Volkes“, schimpft er. Das war nicht die einzige Szene, die sowohl zum Lachen als auch zum Entsetzen führte.

Für das schwangere Mädchen ist das alles zu viel. Während bei ihr Tränen fließen, begegnet ihr Maria (Hanna Rieckmann), eine einfühlsame Zeitgenossin, die selbst nach Mitleid und Anerkennung sucht. Die Darstellerin Rieckmann überzeugte das Publikum nicht nur schauspielerisch, sondern vor allem mit ihrem Gesang.

Von der Buletten-Verkäuferin Trude über Rentner, die sich über die Wichtigkeit der Prüfung des Stuhlgangs unterhalten bis hin zu einem toll inszenierten Rap, den flippige Dämchen aufmischten, beeindruckte die musikalische Revue das Publikum jederzeit.

Dieses fühlte sich auch bestens von vier Witwen unterhalten, die sich vom „asozialen Gesindel“ in der U-Bahn belästigt fühlen, die guten Seiten des Dritten Reiches entdecken und sich sicher sind: „Vom Kudamm bis zum KaDeWe, sind wir die Sahne im Kaffee“. Eine Passantin dazu: „Das sind nur dumme Puten, die die Pension ihrer Nazi-Männer in Schwarzwälder Kirschtorte anlegen“. Die Zuhörer lachten.

30 Spieler – über 100 Zuschauer

Lachpotenzial hat auch die Begegnung des Mädchens mit ihrem Märchenprinzen. Und beim Aufeinandertreffen von so vielen Charakteren, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich kurzerhand auch anderweitig verliebt.

Für diese kurzweilige, lustige und zugleich nachdenkliche Premieren-Aufführung der 30 Spieler gab es von den mehr als 100 Fridingern, die den Saal im Kulturring komplett füllten, minutenlangen Applaus. „Ich war sehr zufrieden und sehr erleichtert“, freute sich Spielleiter Riekmann nach der Premiere.

Auch Hauptdarstellerin Antonia Hamma war durchweg zufrieden mit ihrem Auftritt. „Es war meine erste Hauptrolle und die Premiere ist echt gut gelaufen. Alle sind zufrieden“, sagte die 20-jährige Fridingerin, die mit Abstand den meisten Text hatte und nahezu immer auf der Bühne präsent war. Übrigens: Alle sechs Aufführungen sind restlos ausverkauft – und das zurecht.