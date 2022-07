Ministranten sind in Fridingen aktiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Aufnahme neuer Ministrantinnen und Ministranten, die Ehrung langjähriger Minis und die Verabschiedung scheidender Minis am Annafestsonntag, 24. Juli - 47 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Ministrantinnen (34) und Ministranten (13)) unserer Kirchengemeinde St. Martinus stellen aktuell den größten Schatz unserer Pfarrei dar.

Nicht nur die Übernahme von Minidiensten im Kirchenjahr zählt, vielmehr braucht es auch das Mithelfen an kirchlichen Festtagen vor Ort, die Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Projekten, die Übernahme kurzfristiger Lektorendienste, die Mitgestaltung in Familiengottesdiensten und so vieles mehr. Unsere Minis sind der Kern und die Zukunft unserer lebendigen Kirche.

Umso beeindruckender, wie viele Jahre so manche MinistrantInnen dies in selbstverständlicher Weise machen. Seit 2017 sind es für Rosalie Beck, Clarissa Schiele und Elisabeth Weiß bereits fünf Jahre, für Gloria Birowski und Clara Rommel sind es sogar zehn Jahre.

Es wurden nicht nur Ehrungen gefeiert, sondern auch einige Ministranten von ihrem Dienst verabschiedet. Pfarrer Joseph Mujuni dankte Angelika Birowski (16 Jahre), Anja Buschle (11 Jahre), Lea Schiele (11 Jahre), Svenja Butsch (7 Jahre), Chiara Müller (7 Jahre), Pius Buschle (6 Jahre), Thea Epple (3 Jahre), Moritz Hipp (3 Jahre) und Patrizia Eble (1 Jahre) für ihre Arbeit als Ministranten. Den geehrten sowie den verabschiedeten Ministranten wurden eine Urkunde der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ein Geschenk überreicht.

Umso größer ist die Freude, dass sich Moritz Hermann, Lara Waizenegger und Anna Viggiani dazu entschlossen haben, Ministrantin und Ministrant zu werden.