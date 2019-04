Michael Butsch ist Deutscher Vizemeister

Der Skirennläufer Michael Butsch aus Fridingen ist am Olympiastützpunkt in Oberjoch Deutscher Vize-Mannschaftsmeister Ski Alpin der Ski-Ligen Baden-Württemberg und Bayern geworden. Butsch startete mit dem Team Albstadt bei diesen Titelkämpfen. Er war bereits 2016 Deutscher Mannschaftsmeister und zählt zu den erfolgreichsten Skirennläufern der Region.

Je acht Teams aus Bayern und Baden-Württemberg waren für das Finale qualifiziert. In zwei Riesenslaloms und einem Parallelslalomwettbewerb wurde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gefahren. In seiner stärksten Disziplin, dem Parallelslalom, war Michael Butsch für das Team Albstadt I gesetzt. Hier zeigte er im abschließenden Teamwettbewerb eine seiner stärksten Saisonleistungen. Allerdings musste sich das Team Albstadt dem Team Werdenfels nach hartem Kampf knapp geschlagen geben und ihm den Titel überlassen. Nach kurzer Enttäuschung über das verlorene Finale überwog aber die Freude über die gewonnene Vizemeisterschaft.

In der Hauptvorbereitungsphase Oktober/November sowie der Hauptwettkampfphase Januar/Februar war Michael Butsch an der Berufsschule in Stuttgart gebunden. Bei den Einzelrennen der Saison 2018/2019 auf DSV-Ebene waren Michael Butsch beste Saisonergebnisse je zwei mal Platz sechs und Platz zehn in Slalom bzw. Parallelslalom, sowie mehrere Platzierungen zwischen den Plätzen 10 und 18 im Riesenslalom. Allerdings hatte er auch einige Ausfälle zu beklagen. Sein persönliches Saisonziel, Top-Fünf-Platzierungen und das Erreichen des ein oder anderen Podestplatzes hat er nicht erreicht. Dennoch ist er mit seinen Ergebnissen nicht unzufrieden, da bei diesen Wettkämpfen auf Bundesebene im Schnitt 70 bis 80 Männer am Start sind.

Freimütig bekennt Michael Butsch im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er seit Jahren seinen zeit- und kostenintensiven Sport nur ausüben kann, weil ihn Förderer wohlwollend unterstützen.