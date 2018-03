Michael Butsch für DM qualifiziert

Michael Butsch vom SC Fridingen hat mit dem Team Albstadt beim Finale der Skiliga Baden-Württemberg den zweiten Platz hinter der RG Ulm belegt. Damit ist der Fridinger Rennläufer mit seinem Team für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 7. und 8. April in Oberjoch qualifiziert. Dort treten die besten acht Teams aus Bayern und Baden-Württemberg an.

Das Team der RG Albstadt gehört zu den Favoriten. In den vergangenen drei Jahren gewann die Mannschaft von Butsch zweimal und wurde einmal Vizemeister. Der Fridinger ist in guter Form. Er belegte bei den vergangenen vier Deutschlandpokalrennen vier Plätze unter den besten Zehn.

Trotz der Doppelbelastung mit Berufsausbildung und Rennsport ist Butsch und sein Trainerteam mehr als zufrieden. Am vergangenen Wochenende wurde Butsch in Bad Wiessee Neunter. Nach dem ersten Slalom-Durchgang mit nur zwölf Hundertstelsekunden Rückstand auf den Führenden lag er aussichtsreich auf Platz vier. Eine Unaufmerksamkeit im zweiten Durchgang verhinderte den Sprung aufs Siegerpodest.