Mann schubst am Bahnsteig drängelnde Kinder

Nicht ungefährlich ist das Verhalten eines bislang unbekannten, circa 45-jährigen Mannes, gewesen, der am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Bahnsteig ein zehnjähriges Mädchen schubste und zerrte, weil dieses vor dem Einsteigen in den Zug drängelte. Auch andere Kinder soll der Unbekannte in ähnlicher Weise angegangen haben, heißt es im Polizeibericht. Anschließend beleidigte er die Kinder mit üblen Ausdrücken. Der Mann trug Arbeitskleidung, eine rote Mütze und hatte einen sogenannten „Ziegenbart“ unter dem Kinn. Er soll nach Aussagen der Kinder über 180 Zentimeter groß sein.

Hinweise zu dem Vorfall und der Person des unbekannten Beschuldigten bitte an die Polizei Mühlheim, unter der Telefonnummer 07463/9961-0.