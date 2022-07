Leichtathleten des TV Fridingen erfolgreich in Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 8. Juli fand die KiLA in Mengen statt. Insgesamt 14 Kinder im Alter von U8 bis U12 des TV Fridingen nahmen in drei verschiedenen Mannschaften der jeweiligen Altersklassen teil. In vier bzw. fünf verschiedenen Disziplinen konnten die Teams ihr Können unter Beweis stellen und gegen die Teams aus den anderen Vereinen antreten.

Bei schönstem Sonnenschein ging es los mit einer gemeinsamen Aufwärmung aller Teilnehmer. Anschließend durften die Kinder mit dem Wettkampf starten. Für die Altersklasse U8 ging es hier zunächst zur 30m Hindernis-Sprint-Staffel, während es für die Kinder der Altersklasse U10 darum ging, beim Reifenwurf einen Tennisring so weit wie möglich zu werfen. Die Ältesten begannen ihren Wettkampf mit der sechsmal 50m Sprint Staffel. Für das eigene Team konnte dann in den einzelnen Disziplinen Punkte gesammelt werden, die über die Gesamtplatzierung entschieden.

Die Kinder der Altersklasse U8 beendeten ihren Wettkampf mit einer Team-Biathlon-Staffel. Es galt nach dem Absolvieren einer 200m langen Strecke gemeinsam mit dem Teampartner drei Treffer zu erzielen, um keine Strafrunden laufen zu müssen. Mit dem Sieg bei dieser Disziplin sicherte sich die Mannschaft, bestehend aus Athleten des TV Fridingen, des TV Mengen und des TV Gammertingen, den ersten Platz insgesamt.

Dagegen ging es für die Teams der U10 darum, beim Transportlauf eine möglichst lange Strecke innerhalb von sieben Minuten zurückzulegen. Dabei mussten an verschiedenen, über die ganze Strecke verteilten Stationen Gummis eingesammelt werden, die nach Ablauf der Zeit gezählt und in die Wertung aufgenommen wurden. Hier konnten die Athleten und Athletinnen noch einmal alles geben. Am Ende erkämpfte sich das Team um die sechs Kinder des TV Fridingen und die vier Kinder des TV Gammertingen nach einer sehr guten Leistung den dritten Platz.

Zum Abschluss des Wettkampfes ging es für die Teams der Altersklasse U12 dann bei der entscheidenden Verfolgungsjagd um den Tagessieg. Die zuvor erzielten Punkte wurden hierbei in Zeit umgerechnet, sodass je nach Punktevorsprung zeitlich versetzt gestartet wurde. Hierbei konnte unser Team sich bei einem spannenden Rennen um einen Platz verbessern und erreichte den zweiten Platz.

Jeder Teilnehmer wurde mit einer Medaille und einem Eis belohnt. Insgesamt war es für alle eine sehr schöne Veranstaltung, bei der der Spaß keinesfalls zu kurz kam.