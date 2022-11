Land sieht keine Nachteile durch Wehr-Rückbau

Das sagt die Initiative dazu:

Zusammen mit den Unterstützern der Initiative für den Erhalt des Bronner Wehrs, Bürgermeister Stefan Waizenegger sowie Gemeinderäten hat Guido Wolf die Antwort aus dem Umweltministerium auf die Kleinen Anfrage diskutiert. Laut Aussagen von Wolf seien aus Sicht der Initiative einige Punkte offen geblieben.

Zur Grundlage der Entscheidung sei man der Meinung gewesen, dass der konkrete Sachverhalt am Bronner Wehr nicht erkennbar unter die Tatbestände der genannten Rechtsnormen zusammengefasst werde. Zudem seien die Parallelzuständigkeiten wie Brandschutz, Hochwasserschutz, Denkmalschutz und die diesbezüglichen eventuell konkurrierenden Rechtsnormen und Behörden nicht erwähnt worden. Auch die Grundlagen einer jeden verwaltungsrechtlichen Entscheidung wie Zuständigkeitsprüfung, Alternativprüfung, mit Mindesteingriffs- und Verhältnismäßigkeitsprüfung würden nicht dargestellt.

Bezüglich der Aktualität der Gutachten sei laut Wolf bemängelt worden, dass zwar Gutachten und Untersuchungen der Jahre 2022, 2018 und sogar von 2012 genannt werden. Es sei aber nicht ausgeführt, dass eine aktuelle Untersuchung oder Begutachtung nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen ENBW-Wehrs existiere. Durch dieses Wehr gäbe es jedoch verbesserte Strömungs- und Wasserdurchlasswerte. Die Initiative habe deshalb die Forderung nach einer aktuellen Bewertung der Wasserqualität zur Sprache gebracht, die nicht durch Stichproben, sondern durch ein „Monitoring-Verfahren“ entstehen solle.

Weiteres Thema war der Mindestgrundwasserspiegel: Die eigentliche Frage nach der genauen Höhe vor und nach der geplanten Maßnahme sei faktisch unbeantwortet geblieben.

Kritisiert wurde laut Wolf auch, dass in Sachen Biotop Bettelmannkurve im Bereich Bronner Wehr die Frage nach den Arten und der Artenvielfalt lediglich in Hinblick auf einen Teilbereich, das kleine Bettlmann-Kurven-Biotop, beantwortet worden sei. Der eigentliche Schwerpunkt der Frage, nämlich der Bereich des Bronner Wehrs mit 2,5 Kilometern Länge, 140 Millionen Litern Wassern und Umgebung mit prägender, über hunderte Jahre gewachsener Wirkung auf den Naturpark Obere Donau, werde ausgeklammert. Irritiert habe in diesem Zusammenhang unter anderem die Aussage „Arten der roten Liste konnten nicht gefunden werden.“ Denn im erfragten Bereich gebe es sogar mehrere Arten der roten Liste wie den Bitterling oder die Entenmuschel. (ajs/sz)