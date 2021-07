Kunst am Rand des Radwegs: Motive zeigen das Donautal

Auf Initiative von Hubert Karl stellt Frank Riedinger seine Landschaftsaufnahmen am Donautal-Radweg in Fridingen aus. Die Bilder wurden auf großflächigen, wetterfesten Planen gedruckt und auf dem Grundstück von Hubert Karl zur Ansicht aufgehängt. Bürgermeister Stefan Waizenegger freute sich bei seinem Besuch am Oberen Damm über die Initiative der Fridinger. Die Ausstellung stellt einen Mehrwert für die vorbeifahrenden Fahrradfahrer dar. Auf einer topographischen Karte werden die in der Ausstellung gezeigten Motive als kommende Ziele ausgewiesen und mit Kilometerangaben versehen. So sieht der Fahrradfahrer, was ihn auf dem Streckenabschnitt von Fridingen bis Sigmaringen erwartet. Die wetterfesten Planen eignen sich für einen Sichtschutz. Bei Interesse können sie bei Frank Riedinger bestellt werden.