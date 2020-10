Kulturring hofft auf ein Winterstück

Der Kulturring Fridingen hat seine Hauptversammlung nachgeholt. Auf der Tagesordnung standen Wahlen, Rückblicke und der Ausblick auf die nächste Zeit.

3100 Zuschauer im Erwachsenenstück „Via mala“, mehr als 4100 im Kinderstück „Aladin und die Wunderlampe“, sieben Mal voller Kulturring-Saal zum Jahresbeginn beim Winterstück „Der Tod im Birnbaum“: die Bilanz für die Saison 2019/2020 kann sich so weit sehen lassen. Doch seit März geht es bem Kulturring ruhiger zu: die Hauptspielzeit im Sommer wurde abgesagt.

Die Rollen für das Kinderstück „Rabatz im Zauberwald“ waren schon verteilt, als im März das coronabedingte Proben-Aus kam. Das bedeutete auch: keine Aufführung im Sommer. Im Normalbetrieb verbringen ganze Familien ihre Sommerwochenenden auf und um die Naturbühne im Steintäle. „Ein Sommer ohne Theater ist etwas völlig anderes. Für mich war es leer“, sagte der Vereinsvorsitzende Thomas Haas. „Wir hoffen jetzt, dass niemand wegen Corona den Anschluss verliert.“

Direkt vor den Sommerferien hatte Spielleiter Günther Rieckmann noch drei Theaterkurse für Jugendliche umsetzen können. Auf eine Fortsetzung nach den Ferien verzichtete der Verein jedoch angesichts steigender Corona-Fallzahlen. „Es wäre furchtbar, wenn bei uns etwas passieren würde“, sagten Rieckmann und Haas übereinstimmend.

Nur Bauleiter Karl Josef Hamma war trotz Spielpause unermüdlich im Einsatz – wenn auch coronabedingt zeitweise allein oder höchstens im Zweierteam. In insgesamt 1300 Einsatzstunden sind unter seiner Leitung unter anderem im Steintäle die Holz-Sitzbänke für die Zuschauer erneuert und am Kulturringhaus Rolläden angebracht worden. Inzwischen haben die Leseproben für ein Winterstück begonnen. Aber Spielleiter Rieckmann gab zu bedenken: „Proben auf Abstand, das ist nichts, was man toll finden kann. Und ob wir die Stücke dann wirklich aufführen können, steht noch in den Sternen. Aber Nichtstun ist auch keine Lösung.“

Bei den Wahlen wurden Andreas Feger als stellvertretender Vorsitzender und Herbert Christoph als Schriftführer bestätigt. Matthias Merk, Luis Sattler und Benedikt Faude wurden als Beisitzer gewählt. Ausgeschieden in dieser Funktion sind Laura Feger und Franziska Traub. In der Jugendabteilung hat Isabel Bührer die Nachfolge von Derya Türedi als Jugendvertreterin angetreten.