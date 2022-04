Kulturring Fridingen wird wieder Theater spielen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nachdem in den beiden letzten Jahren leider kein Theaterstück im Steintäle stattfinden konnte, hoffen wir endlich wieder auf einen Theatersommer mit gutem Wetter und vielen Zuschauern. Die Rollen sind verteilt und die Proben haben begonnen“, sagte der 1.Vorsitzende Thomas Haas in seinem Bericht. Die Wahl fiel auf das Stück „Der Prinz und der Bettelknabe“, das Jung und Alt anspricht. In diesem Sommer wird nur ein Theaterstück zur Aufführung kommen. Nach der durch coronabedingten Pause hofft der Verein, sich auf diese Weise wieder in die gewohnten Abläufe einzufinden.

Vielfältige Aufgaben stehen in diesem Jubiläumsjahr an. Auch das traditionelle Maifest an Christi Himmelfahrt ist wieder geplant. Thomas Haas appellierte in der Versammlung an die Mitglieder: „Für all unsere diesjährigen Vorhaben brauchen wir viele helfende Hände und ich fordere alle auf, so gut es geht mitzuwirken, damit wir wieder zu so einem lebendigen Verein werden, wie er vor Corona war.“

Auch Gerhard Hipp, als Vertreter der Stadt Fridingen, wünschte dem Verein, dass wieder Leben in das Steintäle einziehen möge. Als Voraussetzung dafür hoffe er, dass die freiwerdenden Ämter in den anstehenden Wahlen wieder besetzt werden können.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Andreas Feger bleibt 2. Vorsitzender, ebenso wie Herbert Christoph Schriftführer. Als Beisitzer fungieren für die nächsten beiden Jahre Matthias Merk, Antje Rudolf und Sven Reimann.

Auch Karl-Josef Hamma wurde als Bauleiter für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt. In seinem Bericht warb er aber ausdrücklich um Unterstützung und die Verteilung der Arbeit auf mehrere Schultern, da sonst die vielfältigen Aufgaben wie Kulissenbau, Kulissenmalerei, Requisiten und Unterhaltung der Baulichkeiten nicht zu bewältigen sind.

Die Mitgliederversammlung bietet auch den entsprechenden Rahmen, um verdiente langjährige Mitglieder zu ehren. Gleich vier Mitglieder konnten für beachtliche 50-jährige aktive Tätigkeit geehrt werden. Dies sind Wilfried Feger, Georg Heni, Lorenz Steidle und Klaus Hipp. Die Ehrung für 40 Jahre konnte Anneliese Heni und für 30 Jahre Oliver Epple vom Fanfarenzug entgegennehmen. Viel Beifall gab es auch für den langjährigen Vorsitzenden Franz Baum, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde.