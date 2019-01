Kulturring Fridingen probt für „Die Welle“

Der Kulturring Fridingen steckt mitten in den Vorbereitungen für sein Wintertheater „Die Welle“. An sechs Tagen wird das Stück aufgeführt, Premiere ist am Freitag, 25. Januar, im Kulturringhaus.

Derzeit proben die Laienschauspieler fleißig unter den strengen Augen von Robin Rathmann. Er leitet als Regisseur zum ersten Mal die Geschicke auf der Bühne, gibt Anweisungen und korrigiert. Erfahrung hat der 20-Jährige in den Jahren zuvor gesammelt und das nicht nur als Laienschauspieler selbst: „Ich habe in den vergangenen Jahren schon die Regieassistenz gemacht, weiß daher worauf es ankommt und traue mir die Spielleitung zu“, sagt Rathmann.

„Die Welle“ von Reinhold Tritt hatte er schon längere Zeit im Auge. Das Drama hat es in sich: Ein Lehrer ist bestrebt, seinen Schülern in einem Experiment beizubringen, wie eine Diktatur entsteht. Das tut er, indem er neue Regeln aufstellt und damit viele Parallelen zur Nazi-Herrschaft im zweiten Weltkrieg zum Vorschein bringt. Die Bewegung „Die Welle“ entwickelt dabei eine ernstzunehmende Eigendynamik unter ihrem Leitspruch „Stärke durch Disziplin“.

„Bei dem Stück kann ich viele Jugendliche mit einbinden. Das war und ist mir wichtig“, erklärt der Regisseur, der damit den Nachwuchs fest in den Kulturring integrieren und ihnen den Spaß am Theaterspielen vermitteln möchte. Insgesamt 13 Darsteller und sechs Statisten gilt es ins richtige Licht zu rücken. Wer glaubt, das Ende des bekannten Dramas zu kennen, der irrt: „Den Schluss fand ich im Original zu harmlos. Ich habe selbst ein anderes Ende geschrieben, das auch vom Verlag genehmigt wurde“, erzählt Rathmann. Die Spannung wird also im Kulturringhaus bis zum Schluss aufrecht erhalten.

Ab und zu gibt’s noch Texthänger

Im November verteilte der junge Regisseur die Rollen an die zehn Jugendlichen und die drei Erwachsenen, und auch die Szenen wurden dort zum ersten Mal durchgelesen. „Vor dem Jahreswechsel haben wir an mehreren Abenden immer einzelne Szenen geübt“, sagt Rathmann, der in der Woche bis zu sechs Probenabende für das Wintertheater an Zeit investiert. Bis zur Premiere gelte es, alle Szenen mit allen Darstellern auf der Bühne miteinander zu verknüpfen.

Die Feinabstimmung fehle noch und so mancher Texthänger müsse noch aus dem Weg geschafft werden. „Aber ansonsten bin ich mit den Proben zufrieden und alles ist im zeitlichen Rahmen“, findet der Regisseur. Einer Premiere am 25. Januar dürfte damit nichts mehr im Wege stehen.

Während die Darsteller mit Rathmann auf der Bühne proben und die Souffleusen bei Texthängern derzeit noch gefordert sind, werkeln weitere Helfer an den Kulissen und Requisiten, damit bei den Aufführungen auch optisch alles sitzt. Auch die Technik ist seit mehreren Proben integriert. Sie sorgt für die richtige Musik während der Szenenwechsel und verstärkt die Szenen mit der passenden Beleuchtung.

Insgesamt gibt es sechs Aufführungen. „Wir hoffen, dass wir an allen sechs Aufführungen ausverkauft sind“, sagt Rathmann. Insgesamt rechnet der Kulturring mit 600 Zuschauern.