Kreisarchivar spricht über „Fridingen in österreichischer Zeit“

Im Rahmen der Vortragsreihe zum 650jährigen Jubiläum der Stadt Fridingen referiert am Donnerstag, 27. Oktober, Kreisarchivar Dr. Hans-Joachim Schuster über „Fridingen in österreichischer Zeit“.

Fridingen war von 1381 bis 1805 als Teil der Grafschaft Hohenberg eine österreichische Stadt. Der Vortrag beleuchtet die Sozial-, Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur der Ackerbürgerstadt Fridingen in der frühen Neuzeit und skizziert besonders schwierige Zeiten wie Kriege und Unruhen. Die lange Epoche habsburgischer Herrschaft endete 1805/6 mit dem Übergang an das Königreich Württemberg infolge des Preßburger Friedensvertrags vom Dezember 1805. Im Anschluss an den Vortrag wird ein Bildband mit historischen Bildern vorgestellt, der von der Stadt aus Anlass des Stadtjubiläums herausgegeben wird.