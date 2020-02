Kraftwerk soll künftig doppelt so viel Strom erzeugen

Das Fridinger Wasserkraftwerk soll langfristig erhalten und deutlich aufgewertet werden. Mithilfe neuer Turbinen und Generatoren will die EnBW so ab 2021 doppelt so viel Strom wie bisher umweltfreundlich gewinnen, so eine Pressemitteilung. Am 18. März lädt das Energieunternehmen zu einer Bürgerinfo ein. Kürzlich begannen die Vorbereitungen für die Modernisierung.

Ende Februar geht es nach den Plänen von Projektleiter Dominik Rauscher „richtig los“: Weil Türen und Tore am Kraftwerksgebäude für einen Austausch der Maschinen viel zu klein seien, lässt die EnBW von einer Spezialfirma zunächst einen Teil des Dachs entfernen. Über die Öffnung werden später zunächst die Krananlage für die gebäudeinterne Logistik und später vor allem die Turbinen und Generatoren Zug um Zug ausgetauscht. Zum Schutz vor Regen und Schnee ist eine provisorische Sicherung vorgesehen. Damit bliebe das den Fridingern vertraute äußere Erscheinungsbild des Kraftwerks erhalten.

Anfang März folgt laut Mitteilung die Absenkung des Wasserspiegels im Staubecken, um die erforderlichen Arbeiten im Außenbereich durchzuführen. Zu denen gehöre vor allem die Errichtung des neuen Wehrs 50 Meter flussaufwärts, das von je einem Ab- und Aufstieg für Fische flankiert werde. „Dafür müssen an einem der beiden Ufer drei Baumgruppen weichen.“ Die Arbeiten sollen vor Beginn der Vegetationsperiode Anfang März abgeschlossen sein. Dem Schutz der Tierwelt in der Donau diene eine weitere wichtige Auflage: Der Mindestabfluss liege statt bei bisher 400 künftig bei 2100 Litern pro Sekunde.

Trotz dieser Einschränkung erwartet die EnBW mithilfe der modernen Technik künftig den doppelten Ertrag von bis zu sechs Millionen Kilowattstunden klimafreundlich erzeugten Stroms. Weitere Details des Projekts stellt das Team um Dominik Rauscher am 18. März ab 19 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Obere Donau vor und steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Bürgermeister Stefan Waizenegger wird die Veranstaltung eröffnen. „Schon mehrfach haben wir den Eindruck gewonnen, dass viele Fridinger unser Vorhaben befürworten und unterstützen“, so Rauscher.

Der Genehmigungsantrag umfasse auch die wasserrechtliche Bewilligung über einen Zeitraum von 60 Jahren sowie die Belange des Naturschutzes. Rauscher erwartet den Eingang des Bescheids bis Ende Februar. Für die vorbereitenden Maßnahmen habe es vom Regierungspräsidium Freiburg bereits grünes Licht gegeben. „Wenn alles glatt läuft“ könnte die modernisierte Anlage Ende 2020 im Probebetrieb die erste Kilowattstunde ins Netz einspeisen.

Das 1923 in Betrieb gesetzte Donaukraftwerk leistet heute bis zu 1000 kW und erzeugte laut Mitteilung ursprünglich über drei Millionen kWh Strom pro Jahr. Allerdings lief die wasserrechtliche Erlaubnis dafür Ende 2016 aus. Derzeit ist nur noch eine der drei etwa 100 Jahre alten Turbinen betriebsfähig, weshalb nur noch 1,2 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr erzeugt werden können.