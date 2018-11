Kräftige Oberarme gesucht

Noch ist kein Schnee in Sicht, aber er könnte jede Woche kommen. Die Stadt Fridingen sucht deshalb verzweifelt nach Verstärkung für ihren Winterdienst. Konkret geht es um kleine Verbindungswege und Treppen, für die Aushilfen gebraucht werden. Sollte sich niemand finden, könnten die Anlieger stärker in die Pflicht genommen werden.

„In den vergangenen Jahren hatten wir zwei Kräfte, mit denen das gut funktioniert hat. Nur können oder wollen die inzwischen nicht mehr“, sagt Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger auf Nachfrage unserer Zeitung. Die vier hauptamtlichen Mitarbeiter im Bauhof könnten zwar den Dienst mit den Schneeräumfahrzeugen abdecken und stark frequentierte Stellen wie Bushaltestellen freimachen. „Für die kleineren Wege brauchen wir aber jemanden, der mit der Schaufel Wege bahnt“, so Waizenegger.

Schon seit einem Vierteljahr suche man deshalb Ersatz. Mehrere Aufrufe im Gemeindeblatt waren bisher aber erfolglos. In der Gemeinderatssitzung am Montag appellierte er deshalb an das Gremium, Augen und Ohren offenzuhalten.

Findet sich niemand, bleiben laut Waizenegger nur zwei Möglichkeiten: Die Wege sperren oder die Anwohner in die Verantwortung nehmen. Einige der betroffenen Wege und Treppen könnten nämlich auch unter die Räum- und Streupflicht der Anlieger fallen – wie es beispielsweise bei Gehwegen vor dem Haus ist. „Da gibt es schon die Pflicht, dass die zu bestimmten Uhrzeiten geräumt werden müssen“, sagt Waizenegger. „Wir prüfen gerade, ob das auch bei den anderen Treppen und Wegen rechtlich möglich ist.“ In anderen Orten werde das so praktiziert.

Lieber wäre dem Bürgermeister aber, dass sich noch eine oder zwei Aushilfskräfte fänden. Auch bei der Bezahlung sei man gesprächsbereit. Es werde eine niederschwelliges Beschäftigungsverhältnis angestrebt und nicht nur eine stundenweise Bezahlung. Waizenegger: „Wir brauchen ja auch Kontinuität und Verlässlichkeit, wenn es um den Winterdienst geht.“