Kirchenchor bekommt Zelter-Plakette

Gut besucht ist das ahreskonzert des katholischen Kirchenchores St. Martinus in gewesen, der unter der Leitung seines Dirigenten Dr. Stefan Metzger sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Gleichzeitig wurde der Chor mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet.

Festlich begann das Konzert mit dem „Konzert für Trompete und Orgel“ von Tomaso Giovanni Albinoni, wobei Dirigent Metzger (Trompete) und seine Ehefrau Hiltrud (Orgel) das Publikum begeisterten. Auch an Anton Bruckner wagte sich der Chor heran und brachte die selten von Laienchören aufgeführten Stücke „Tota pulchra est“, „Tantum ergo“, „Pange lingua“ und „Ave Maria“ in gewohnter Brillanz zu Gehör.

Nachdem der Kirchenchor sich beeindruckend präsentiert hatte, verstand es Landrat Guido Wolf MdL in der Pause bestens, nach diesem Musikgenuss zum Höhepunkt des Abends überzuleiten. Im Auftrag von Bundespräsident Horst Köhler und mit den besten Grüßen und Glückwünschen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger überreichte Wolf dem Vorsitzenden des Chores, Hubert Feger, anlässlich des 325-jährigen Bestehens des Kirchenchores die Zelter-Plakette.

Wolf bekundete dem Chor seine Anerkennung und seinen Respekt für das, was er in diesen 325 Jahren an wertvoller, nicht hoch genug einzuschätzender kultureller Arbeit in Fridingen und Umgebung geleistet habe. Er persönlich könne sich nicht erinnern, im Laufe seiner Amtszeit irgendwo so ein hohes Vereinsjubiläum mitgefeiert zu haben.„Mit wie viel Engagement und Herzblut müssen die Menschen an ihrem Chor hängen, wenn es ihnen gelingt, ihn über drei Jahrhunderte zu erhalten?“, fragte Wolf. Dass es solche Menschen gab und immer noch gibt, beweise laut Wolf der katholische Kirchenchor Fridingen

Anschließend erläuterte der Landrat mit einem Auenzwinkern auch noch, wie viele positive Auswirkungen das Singen für die Sänger habe. Unter großem Applaus übergab Wolf die Zelter-Plakette mit der vom Bundespräsidenten unterzeichneten Verleihungsurkunde an.

Der Kirchenchor überzeugte im zweiten Konzertteil mit Werken von Josef Rheinberger und Felix Mendelssohn Bartholdy. Den Schluss des würdigen Konzertabends bildete das eindringliche „Richte mich, Gott“. Der Chor wurde mit lang anhaltendem Applaus für das gelungene Konzert belohnt wurde. Zum Abschluss trafen sich die Sänger zu einer kleinen Feier im Gasthaus „Löwen“, wo jeder Gelegenheit hatte die Zelter-Plakette genauer zu betrachten. (hw)