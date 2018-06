Kinderkrippe bekommt Mischgruppe

Der Kindergarten Vogelsang in Fridingen ist voll. Um weiterhin ermöglichen zu können, dass jedes Kind in Fridingen einen Platz bekommt, hat der Gemeinderat über eine konzeptionelle Änderung abgestimmt, die er einstimmig angenommen hat.

Ein grundlegendes Problem seien die unterschiedlichen Öffnungszeiten des Kindergartens und der Krippe, so der Hauptamtsleiter der Gemeinde Fridingen, Ingo Stegmaier. „Das ist vor allem für Eltern blöd, die Kinder in beiden Einrichtungen haben“, sagt er. Die Lösung: Eine Mischgruppe in der Kinderkrippe.

Da die Kinderkrippe längere Öffnungszeiten habe als der Kindergarten, könne man durch eine Konzeptänderung zu einer Mischgruppe, in der Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren untergebracht werden, dieses Problem angehen. Bisher seien in der Krippe nur Kinder im Alter von null bis drei Jahren untergebracht worden, erklärt die pädagogische Leiterin, Ingrid Hog, die aktuelle Lage. „Wichtig ist, dass wir ein offenes Konzept einführen“, sagt Ingrid Hog. „Wir müssen in dieser Gruppe allen Altersklassen gerecht werden.“

Das Konzept, das nun ausgearbeitet werden soll, sieht laut Hog Folgendes vor: Es soll eine gemeinsame Spielzeit aller Altersgruppen geben und in Einzelgruppen nach Alter sortiert. „Wir sind sechs Erzieherinnen, die sich dann wahrscheinlich jeweils zu zweit um eine bestimmte Gruppe kümmern“, so Hog. Die Gruppen sollen in Altersklassen von null bis zwei, von zwei bis vier und von vier bis sechs Jahre alten Kindern eingeteilt werden. „Wir sind momentan gut besetzt und haben gutes Fachpersonal“, so die Leiterin. Steige der Bedarf, müsse man eben neu verhandeln.

Zahlen schwer einzuschätzen

Steigende oder sinkende Zahlen seien aber schwer absehbar, so Hauptamtsleiter Stegmaier. „Die Geburtenzahlen sind bisher konstant.“ Allerdings könne man weg- und zuziehende Familien mit Kindern nie vorhersagen, fügt er an. Wichtig allerdings sei es, dass diese Mischgruppe nur eine reine Übergangslösung darstelle. „Darauf gebe ich Brief und Siegel“, sagt Stegmaier. Auch die pädagogische Leiterin erhofft sich das. „Wir müssen uns da nach dem Bedarf richten, langfristig will ich aber wieder eine reine Krippengruppe“, sagt sie.

Nachdem der Gemeinderat der Konzeptänderung zugestimmt hat, wird dies jetzt vorbereitet. „Nächstes Jahr im März starten wir dann mit der Mischgruppe“, sagt der Hauptamtsleiter.