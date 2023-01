Kinderchor des Gesangverein Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hey, Hello, Bonjour, Guten Tag – so erklingt es zur Zeit immer donnerstags, wenn der Kinderchor Fridingen die Singstunde eröffnet. Die rund zehn Kinder, ab Klasse 1, machen zur Zeit eine musikalische Weltreise mit der Kinderchorleiterin Daniela Bucher aus Fridingen. Frisch ertönen die Kinderstimmen und die Klavierbegleitung rundet das Ganze ab. Dabei dürfen natürlich der Spaß und die Freude nicht zu kurz kommen. Gerne freuen sich die Leiterin sowie die Kinder auf Unterstützung. Immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr in der Vogelsangschule Fridingen. Einfach vorbeikommen und mitsingen.