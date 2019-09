Kinder stellen ihre eigene Schere her

Wie wird eine Schere hergestellt? Das haben zwölf Kinder im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Fridingen bei der Firma „Lawton“ erfahren.

Geschäftsführer Reiner Haag begrüßte die Kinder und stellte ihnen anschließend die Firma „Lawton“ vor. Wie einer Pressemitteilung hervor geht, folgte eine Präsentation über die Geschichte und Entstehung der Schere von Diana Wolters (Marketing).

Begleitet von Bohzaibail Seng (Auszubildender) ging es weiter ins Musterzimmer von „Lawton“. Dort zeigte Roland Rückert (Marketingleiter) den Kindern unterschiedliche Produkte für die offene Chirurgie und die Minimal Invasive Chirurgie. In der Entwicklungsabteilung konnten die Kinder beobachten, wie ein 3D-Drucker funktioniert.

Beim Rundgang durch die Firma mit Raimund Zepf (Ausbilder/Meister) und Daniel Scherin (Chirurgiemechaniker) konnten die Kinder laut Pressemitteilung erste Einblicke in die Fertigung einer Schere mithilfe modernster Technik in Form von Robotern und CNC-Maschinen sammeln. Sie lernten auch, wie wichtig die Handarbeit und das Fachwissen der Chirurgiemechaniker ist.

In der Logistik-Abteilung durften die Kinder am vollautomatischen Lagerliftsystem die Scherenteile für ihre eigene Schere auslagern, teilt die Firma mit. Anschließend wurden diese unter Anleitung zusammengebaut und geölt. Nun musste noch der Schnitt der Schere an Stoff und Latex geprüft werden, um die Qualität der Schere sicherzustellen, so die Pressemitteilung. Nach erfolgter Qualitätskontrolle durfte jedes Kind seine Schere individuell laserbeschriften. Als Erinnerung bekamen die Kinder neben der speziell beschrifteten Schere auch ein Zertifikat über die Teilnahme am Kinderferienprogramm zum Thema „Herstellung einer Schere“.