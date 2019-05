Jungen und Mädchen wetteifern beim Kinder-LA-Cup

Die Leichtathletik-Abteilung des TV 05 Fridingen ist Gastgeber des 1. KiLA-Cup-Wettbewerbes in diesem Jahr gewesen. Insgesamt war es der siebte Wettbewerb des Leichtathletik-Kreises Tuttlingen seit Einführung dieser Wettkampfart vor drei Jahren für Kinder, bei dem junge Leichtathleten von sechs bis elf Jahren mit ihren Teams wetteifern.

Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb in Fridingen 60 Jungen und Mädchen aus den Vereinen TG Schura, TG Trossingen, LG Tuttlingen-Fridingen, TV Spaichingen und des TV Möhringen teil. Vier Teams der Altersklasse U12 und sieben der AK 10 sowie ein Mischteam TG Schura/TV Spaichingen.

Die Möhringer Leichtathletik-Trainerin Antje Schulz, Lehrwartin im Leichtathletikkreis Tuttlingen und Verantwortliche für die Organisation des KiLA-Cups zeigte sich über Organisation durch den Gastgeber TV 05 Fridingen, über die gezeigten Leistungen der jungen Sportler aus den teilnehmenden Vereinen sehr angetan. Sie freue sich schon auf die weiteren Wettkämpfe, die am 10. Juli in Trossingen und am 19. Oktober in Möhringen stattfinden werden.

Der Reiz beim KiLA-Cup ist das Miteinander und Gegeneinander in einem. So wetteiferten die Jungen und Mädchen einmal mehr bis zuletzt um den Sieg. Sie wurden dafür mit Urkunden belohnt.

Die Ergebnisse

U10: 1. Die blauen Flitzer (LG Tuttlingen-Fridingen) - 4 Ranglistenpunkte, 2. Die hellblauen Flitzer (TG Schura) - 11 RLP, 3. Flotti Karotti (TV Möhringen) - 13 RLP , 4. Die grünen Flitzer (TV Spaichingen) - 14 RLP, 5. Turbo Lamas (LG Tuttlingen-Fridingen) - 19 RLP, 6. Die blau-gelben Rennmäuse (TG Trossingen) - 21 RLP. 7. Die bunten Smarties (TG Schura/TV Spaichingen) - 28 RLP.

U12: 1. Die jungen Wilden (TV Spaichingen/TV Möhringen) - 6 RLP, 2. Die flinken Salamander (LG Tuttlingen-Fridingen) - 9 RLP, 3. Fridinger Sneaker (LG Tuttlingen-Fridingen) - 11 RLP, 4. Rocket Kids (TG Trossingen) - 14 RLP.