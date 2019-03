JFV-Junioren fehlt das Glück – 0:3

Die A-Junioren des Jugend-Fußballvereins Oberes Donautal haben am Samstag auf dem Sportgelände in Fridingen gegen den Nachwuchs des Verbandsligisten TSG Tübingen eine 0:3 (0:1)-Niederlage einstecken müssen. In dieser Höhe war die Pleite für die Mannschaft der Trainer Wolfgang Kunz und Gustl Alfidi nicht verdient. Die Gastgeber hielten über weite Strecken des Spiels mit und hatten sogar die besseren Chancen.

Der Dritte aus Tübingen ging schon in der 5. Minute 1:0 in Führung, als die JFV-Abwehr nicht konsequent eingriff. Der frühe Treffer zeigte seine Wirkung und die Gastgeber kamen nur behäbig ins Spiel. Zusätzlich sorgte der starke Gegenwind für Probleme. Es dauerte bis zur 30. Minute, als Jonas Kirchner mit einem schönen Direktschuss am Tübinger Torwart Hafiz Kerim Aslan scheiterte.

Nach der Pause drängte der JFV auf den Ausgleich. Zvonimir Zonko hatte nach einer Stunde Spielzeit die größte Chance, als er einen aufgelegten Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte. Besser machten es die Gäste im Anschluss an einen Eckball, als der starke Tübinger Angriff nachsetzte und aus dem Gedränge heraus das 2:0 (66.) erzielte. Dass dieses Mal das notwendige Glück nicht mit dem JFV war, zeigte sich in der 70. Minute. Jonas Kirchners Schuss ins lange Eck ging nur an den Pfosten. Zwar warf der JFV in der Schlussphase alles nach vorne, aber ein Tor wollte nicht gelingen. Dafür erhöhten die Gäste noch auf 3:0 (85.).

Tore: 0:1 (5.) Tobias Rothfuß, 0:2 (66.) Lukas Falterbaum, 0:3 (85.) Adrian Müller. – Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn). – Zuschauer: 50.