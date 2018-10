JFV feiert 7:2-Erfolg

Die Fußball-A-Junioren des JFV Oberes Donautal haben in der Verbandsstaffel ihren ersten Sieg eingefahren. Gegen die TSG Ehingen gab es einen 7:2-Erfolg.

Die Gastgeber boten auf dem Sportgelände in Fridingen eine Stunde lang Jugendfußball vom Feinsten. Sie ließen die Gäste aus dem Oberschwäbischen teilweise schlecht aussehen. Bei den Donautälern spürte man vom Anpfiff weg, dass man aus dieser Partie unbedingt drei Punkte mitnehmen wollte. Auch nach dem zwischenzeitlichen 1:1, als die Gäste im Anschluss an einen Eckball die 1:0-Führung ausgleichen konnten, blieb der JFV seiner Linie treu und nutzte die Fehler der Gäste in der Folge konsequent aus. Nach einem rüden Foul, als der Ball schon im Seitenaus war, gab es für einen Ehinger Spieler die rote Karte.

Torfolge: 1:0 (6. Minute) Marcel Wölfle, 1:1 (10.) Niklas Braun, 2:1 (33.) Marcel Wölfle, 3:1 (36.) Alessio Pacella, 4:1 (39.) Zvonimir Zonko, 5:1 (80.), 6:1 (82.) beide Tizian Nothdurft, 6:2 (87.) Eigentor, 7:2 (90.) Nico Wieneke. - Schiedsrichter: Rene Marcel Flamm (Römerstein). - Zuschauer: 50. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen Ehingen (55.).