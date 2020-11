Jakob Hofer ist der neue Schulsozialarbeiter der Gemeinschaftsschule Obere Donau. Damit folgt er auf Melanie Haas. Der 33-Jährige gebürtige Tuttlinger lebt heute in Überlingen. Zusätzlich zu seinem Studium der „Sozialen Arbeit“ in Schwenningen absolvierte er parallel zu seiner Tätigkeit bei Mutpol zusätzlich ein Sozialpädagogik-Studium. Zuletzt hatte er drei Jahre in einer Wohngruppe für Inobhutnahme und Krisenintervention gearbeitet. Hofer findet es schade, Corona-bedingt keine klassenübergreifenden Angebote machen zu können. Er freut sich aber, auf gut eingeführte Strukturen seiner Vorgängerin zurückgreifen zu können.