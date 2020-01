Insgesamt 705 Jahre beim Hammerwerk

Das Hammerwerk hat im Gasthaus „Löwen“ seine 25-, 40- und 45-jährigen Jubilare geehrt. Geschäftsführer Holger Müller ließ den Werdegang der Jubilare Revue passieren und dankte ihnen für ihre langjährigen treuen Dienste.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass man über einen so langen Zeitraum hinweg treu zum Unternehmen steht, und wir danken Ihnen herzlich dafür“ so Müller in seiner Rede. „Sie sind das Fundament unseres Unternehmens, und ohne Sie wären wir nicht da, wo wir heute sind.“

Gemeinsam mit den Urkunden der Hammerwerk Fridingen GmbH überreichte er die Ehrenurkunden der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, so eine Pressemitteilung. Der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Hipp überreichte mit einem herzlichen Dank den 40iger-Jubilaren die Urkunden der Landesregierung, versehen mit der Unterschrift von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Im Beisein der Personalleiterin Anita Geiger, des Betriebsratsvorsitzenden Hans-Peter Stehle und der Abteilungsleiter feierte man anschließend in gemütlicher Runde und tauschte die eine oder andere Anekdote aus den vergangenen Jahrzehnten aus.