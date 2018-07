Hunderte Kerzenlichter erhellen Fridinger St. Annafest

Das Sankt Annafest in Fridingen hat am Wochenende viele Christen angelockt. Nach einer Eucharistiefeier in der katholischen Kirche St. Martinus, machten sich am Samstagabend die Gläubigen auf den Weg zu Annakapelle.

Die Stadtkapelle Fridingen führte die Prozession mit Kirchenliedern an. Die Gläubigen folgten der Musik mit Kerzenlichter über die Donau bis hin zur Annakapelle, die mit vielen Kerzen im Außenbereich geschmückt war. In der Kapelle holten die Ministranten die Heilige Mutter Anna in Form einer Figur ab und brachten diese mit allen Prozessionsteilnehmern, darunter mehrere Ministranten als Fackelträger, der katholische Pfarrer Gerwin Klose und sein evangelischer Gast Pfarrer Martin Bauspieß, auf den Kirchplatz.

Letzterer hielt dort die Festpredigt. Der Pfarrer betonte, dass der christliche Glaube zusammenhalten muss, egal welcher Konfession die Christen angehören. Er ging in seiner Predigt unter anderem auf die Geschichte der heiligen Anna ein. Rund 150 Fridinger nahmen an der Festpredigt mit Kerzenlichtern teil, die erneut die Stadtkapelle begleitete.

Nach der Eucharistiefeier am Sonntagmorgen, die vom Kirchenchor begleitet wurde, brachte erneut eine Prozession in Begleitung der Stadtkapelle die Heilige Mutter Anna wieder zurück. Neben mehreren Betstunden luden die Ministranten und der Kirchengemeinderat beim katholischen Gemeindehaus die Einwohner auf Kaffee und Kuchen ein.