HSG siegt in letzter Minute

Die Handball-A-Junioren der HSG Fridingen/Mühlheim haben in der Oberliga gegen die SG Untere Fils 35:34 gewonnen. Der Siegtreffer der Donautal-HSG fiel zwölf Sekunden vor Ende der Partie.

Der Sieg war letztlich verdient, aber der HSG-Nachwuchs musste sich mächtig ins Zeug legen. In der ersten Hälfte präsentierten sich die Gäste von der SG Untere Fils stark und führten 19:15. HSG-Trainer Roland Fuchs stellte in der Pause die Abwehr um. Die 5:1-Deckung zeigte bei den Gästen Wirkung. Im Angriff vergaben sie mehrere Chancen, was die HSG rigoros ausnutzte und ihrerseits 30:27 in Führung ging. Nach einer Auszeit nahm die SG Untere Fils die beiden gefährlichsten Torschützen der HSG, Lasse Fuchs mit neun und Noah Wäschle mit elf Toren, in doppelte Manndeckung. Dies bekam dem bis dahin temporeichen Spiel der Donautal-HSG gar nicht. Eine Minute vor Spielende glich die SG Untere Fils zum 34:34 aus. Doch die Donautäler schlugen zurück und erzielten in den letzten Sekunden noch den 35:34-Siegtreffer.

Die Tore für die A-Junioren der HSG Fridingen/Mühlheim erzielten: Noah Wäschle (11), Lasse Fuchs (9), Vincent Pfeiffer (7), Nico Liebermann (3), Max Zumbroich, Tim Haller und Jonas Rettich (je 1).