HSG nutzt den Heimvorteil

Mit der vornehmen Zurückhaltung des Gastgebers haben es die Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim nicht so ernst genommen. Zum Auftakt der ersten Fridinger Handball-Open drängelten die Donautäler vehement auf Platz eins. Gleich fünf der acht Turniere gewannen am Samstag HSG-Teams.

„Die einheimischen Teams waren einfach ehrgeizig und wollten gleich eine Duftmarke setzen“, sagte Fabian Hipp, der die Organisation des Turniers – das nach einjähriger Pause die Tradition des bundesoffenen Turnieres in Fridingen aufleben ließ – übernommen hatte, nach der erfolgreichen Premiere. Obwohl Fridingen-Mühlheim mehrfach siegte, hatten die Gäste nichts zu meckern. „Alle waren sehr zufrieden. Die Spieler haben gesagt, sie würden gerne wiederkommen und wollen unser Turnier weiterempfehlen“, sagte Hipp.

Einziger Ausfall bei den ersten Handball Open war die Mannschaft von Pfadi Winterthur. Die Schweizer waren nicht angetreten. Deshalb kamen die Herren der HSG in der Gruppe A kampflos zu einem der drei Gruppensiege. Auch in den K.o.-Spielen hielten sich die Donautäler schadlos und gewannen das Rasen-Turnier 9:5 gegen den TSV Zizishausen. Auch im Sand waren die Herren der HSG erfolgreich. Gegen AS Koma aus Schutterwald holte sich Fridingen/Mühlheim den Turniersieg.

Bei den Damen verhinderte die SG Graf zu Langenbach den Doppelsieg der Gastgeberinnen. Im Sand-Finale wurde der TuS Steißlingen bezwungen. Auch auf dem Rasen hatte die HSG im Finale die SpVgg Mössingen 10:7 besiegt. Eben diese Vereine teilten sich bei den A-Juniorinnen die Plätze eins und zwei. Einmal siegte Fridingen/Mühlheim (Rasen), einmal Mössingen (Beach). Beim Sandturnier der männlichen A-Jugend sprang die HSG Fridingen/Mühlheim II in die Bresche, die das Turnier vor dem HBI Weilimdorf/Feuerbach und der eigenen Ersten gewann. Auf dem Rasen war die SpVgg Mössingen mit fünf Siegen aus fünf Spielen das Maß der Dinge. Zweiter wurde die HSG. Aber vielleicht haben sich die Donautäler dort doch zurückgehalten.