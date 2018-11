HSG-Herren punkten im Abstiegskampf

In der Handball-Bezirksliga der Männer hat die HSG Baar die Tabellenführung ausgebaut. Der bisherige Zweite TG Schwenningen unterlag im Verfolgerduell bei der HSG Rottweil II. Mit einem Sieg gegen die Reserve der HSG Albstadt verbuchte die HSG Fridingen/Mühlheim II wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der TV Spaichingen setzte sich gegen den TV Streichen durch.

Auch in der Bezirksliga der Frauen profitierte die HSG Baar von der Niederlage des Verfolgers. Durch die Niederlage der HSG Rottweil baute der Spitzenreiter den Vorsprung weiter aus. Der TV Spaichingen festigte mit dem Erfolg gegen den Letzten HK Ostdorf/Geislingen den Platz im Mittelfeld. Auch die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II verschaffte sich etwas Luft zu den unteren Plätzen. In der Bezirksklasse gewann die HSG Baar II das Derby gegen die HSG Rietheim-Weilheim.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Albstadt II 26:24 (13:12). Das Spiel begann ausgeglichen. Die Donautäler setzten sich dann mit zwei Toren ab und hielten den Vorsprung bis zum 10:8. In der zweiten Hälfte lagen die Hausherren dann sogar mit vier (18:14) beziehungsweise sechs Toren (22:16) in Führung. Durch viele Zeitstrafen machte es sich Fridingen/Mühlheim selbst schwer, den Zwischenstand durchzubringen. Allerdings entsprach das Verhältnis an Strafen (9:1) nicht dem Spiel. Beste Torschützen F/M: Daniel Ulmschneider 8/1; Albstadt: Jonas Haag 8/3.

HSG Rottweil II – TG Schwenningen 33:21 (17:13). Die Rottweiler erwischten einen guten Start. Fabian Eglof führte bei den Gastgebern in der ersten Halbzeit klug Regie. Mit der Pausenführung im Rücken zeigten die Rottweiler nach dem Seitenwechsel eine starke Abwehrleistung und ermöglichten es den Gästen aus Schwenningen nicht, sich im Angriff in Szene zu setzen. Für die TG war nichts zu holen, weil der Rottweiler Torhüter Steffen Franz sein ganzes Können zeigte. Beste Torschützen: HSG: Felix Fleig 9/7; TGS: Dominik Vetter 5/1.

HSG Neckartal – HSG Baar 27:31 (17:16). Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gastgeber hielten gegen den Tabellenführer gut dagegen. Bis zum 23:23 (47.) konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen oder sich vom Gegner absetzen. Dann erzielte die HSG Baar drei Tore in Folge und beim 29:25 (57.) war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Neckartal: Sebastian Haaga 8; Baar: Christoph Hermann 9.

TV Spaichingen – TV Streichen 29:27 (13:16). Die Spaichinger Abwehr war zu Beginn löchrig, sodass Streichen nach neun Minuten 6:2 führte. Dann festigten sich die Gastgeber und glichen zum 9:9 (17.) aus. Streichen zog das Tempo aber wieder an und ging mit einer Führung in die Pause. Im zweiten Abschnitt stand die Abwehr der Spaichinger deutlich sicherer und der TVS ging beim 19:18 (38.) erstmals in Führung. Den Vorsprung gaben sie nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Spaichingen: Daniel Koscher 6/4; Streichen: Simon Flügel 10/4.

TG Schömberg – HK Ostdorf/Geislingen 28:25 (11:11). Den besseren Start erwischten die Schömberger, die schnell 2:0 vorne lagen. Dann verpasste es die TG aber, den Vorsprung auszubauen. Ostdorf/Geislingen kam ins Spiel und führte in der ersten Hälfte teilweise mit drei Toren. Nach dem Seitenwechsel war es ein Spiel auf Augenhöhe. Nach dem 24:24 wurde die Abwehr der Gastgeber aber stärker und mit schnellen Gegenstößen kam die TG zum Erfolg. Beste Torschützen: TGS: Tom Keller 10/6; HK: Lucas Herre 9.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil – TG Schwenningen 22:27 (10:12). In einem fairen Spiel erspielten sich die Schwenningerinnen von Beginn an leichte Vorteile. Die Rottweilerinnen kämpften sich aber immer wieder heran und ließen sich bis zur Halbzeit nicht abschütteln. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nichts. Mit einem 3:0-Lauf gelang der TGS der entscheidende Vorstoß zum 24:19 (52.). Rottweil hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Beste Werferinnen: HSG: Lena Rieble 9/5; TGS: Angelina Kny 11.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TSV Dunningen 20:20 (12:11). Es war ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften zeigten eine gute Abwehrleistung. Die HSG war etwas variabler im Angriff, während Dunningen mehr über Siebenmeter zu ihren Toren kam. Die Führung wechselte ständig. Es war ein gerechtes Unentschieden. Beste Werferinnen: HSG: Lisa-Maria Lettau 7; TSV: Lisa Jähn 7/2.

TV Spaichingen – HK Ostdorf/Geislingen 23:18 (15:7). Die Spaichingerinnen erwischten einen Start nach Maß und führten nach zehn Minuten 5:0. Die TVS-Frauen zeigten eine gute Abwehrleistung und zogen mit schnellen Angriffen zum 15:7-Halbzeitstand davon. Nach dem Wechsel ließen es die Gastgeberinnen etwas zu lässig angehen und so kam die HK auf 20:18 heran. Mit einem energischen Schlussspurt sorgte Spaichingen aber für klare Verhältnisse. Beste Werferinnen: TVS: Michelle Merkt 9/1; HK: Henriette Braun 6/2.

HSG Neckartal – HWB Winterlingen-Bitz 20:21 (9:10). Die HSG fand besser ins Spiel und lag schnell 4:1 vorne. Danach hatte sich Winterlingen-Bitz in der Abwehr besser auf den Gegner eingestellt und glich in diesem fairen Spiel aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung ständig wechselte. Es blieb bis zum Schluss spannend. Die Gäste retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Werferinnen: HSG: ausgeglichen; HWB: Luana Errico 5.

TV Weilstetten II – HSG Baar 18:24 (8:13). Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und führten schnell 4:0. Danach konnten die Weilstetterinnen etwas besser mithalten. Der Vorsprung hatte aber bis zur Pause Bestand. Weilstettens Reserve kam zwar nach dem Wechsel auf drei Tore heran. Nach dem 16:13 gelang der HSG aber ein 6:0-Lauf. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: TVW: Vivian Schäfer 5/3; HSG: Larissa Schuler 4/1, Simone Laufer 4, Aline Spehar 4/3.

Bezirksklasse Frauen

HSG Baar II – HSG Rietheim-Weilheim 25:14 (11:9). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Ständig wechselte die Führung. Die Gastgeberinnen gingen mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang der Heimmannschaft ein 4:0-Lauf. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Bei Rietheim-Weilheim lief im Angriff nicht mehr viel zusammen. Die Gastgeberinnen bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Beste Werferinnen: Baar: Michaela Irion 6, Karen Schmid 5/1; R-W: Isabel Möhrle 7/5.