HSG Fridingen/Mühlheim trifft auf den SV Fellbach

Während für den Großteil der überbezirklichen Handballmannschaften die Saison beendet ist, stehen in der Württembergliga Nord der Männer, und damit auch für die HSG Fridingen/Mühlheim, noch zwei Spieltage an. Am Samstag reist mit dem SV Fellbach der aktuelle Tabellenführer an. Anwurf in der Sepp-Hipp-Halle in Fridingen ist um 20 Uhr.

Württembergliga Nord Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – SV Fellbach (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Nachdem die Donautal-HSG gegen den als Tabellendritten angereisten Favoriten aus Schmiden vor zwei Wochen überraschend zu einem 28:27-Heimsieg kam, empfängt man am Samstag Tabellenführer SV Fellbach und reist nächste Woche noch zum Zweiten SV Leonberg/Eltingen. Damit trifft die HSG Fridingen/Mühlheim noch auf zwei Teams, die im Kampf um den Aufstieg konkurrieren.

Die Drucksituation wird eine ähnliche sein wie vor dem Spiel gegen den TSV Schmiden. Man konnte frei aufspielen und überzeugte über 60 Minuten lang. Vor allem mit einer guten Abwehrarbeit machten es die Donautäler den Gegnern zuletzt schwer. Doch die Gäste werden hochmotiviert in Fridingen auftreten. Mit 39:15-Punkten führen sie die Tabelle an. Der direkte Vergleich mit Leonberg/Eltingen ist ausgeglichen (20:21, 31:30). Der SV Fellbach verbucht drei Unentschieden und sechs Niederlagen, der Tabellenzweite eine Punkteteilung und dafür sieben Niederlagen.

Sollte die Donautal-HSG an die Leistung aus dem Spiel gegen Schmiden herankommen, dürfte es auch dem SV Fellbach schwerfallen, doppelt zu punkten. Durch drei Siege in Serie arbeitete sich die Mannschaft von Mike Novakovic mittlerweile wieder auf Platz neun vor (24:28-Punkte). In der Außenseiterrolle ist man gegen den Aufstiegsanwärter trotzdem. In der Hinrunde unterlag die HSG 22:28.