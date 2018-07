HSG feiert gelungenen Heimauftakt

Die Herren der HSG Fridingen/Mühlheim haben in ihrem ersten Heimspiel der Saison gegen Württembergliga-Aufsteiger HC Wernau in der Fridinger Sepp-Hipp-Halle 27:27 (13:14) gespielt. Die Frauen der HSG gewannen gegen den TV Echterdingen mit 22:20 (15:9).

Dagegen haben die Landesliga-Mannschaften der TG Trossingen Niederlagen einstecken müssen. Die Herren verloren daheim gegen die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell mit 27:29 (13:14) und die Frauen zogen mit 22:23 (11:12) gegen die HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See den Kürzeren.

Württembergliga Süd Herren

HSG Fridingen/Mühlheim – HC Wernau 27:27 (13:11). Erster Punkt für die HSG in der noch jungen Württembergliga-Saison. Gegen den Aufsteiger, der sich vor der Saison mit den bundesligaerfahrenen Spielern Ladislav Goga und Oliver Beiser verstärkt hat und dem von vielen Handball-Experten der Durchmarsch in die Oberliga zugetraut wird, war durchaus ein Sieg drin. Der erste Durchgang begann ausgeglichen. Doch nach dem 3:3 (7.) zogen die Gäste auf 9:5 davon. Die Donautaler hielten dagegen, kamen mit einem Kraftakt zum 10:10-Ausgleich (24.) und gingen kurze Zeit später erstmals in Führung. Zur Pause hieß es 13:11 für die HSG. Diesen Vorsprung hielt die Sieben von Trainer Martin Irion, die wie in der Vorwoche beim TSV Bad Saulgau (27:38) auf Torgarant Stefan Rebholz (Leistenentzündung) verzichten musste, bis zur Mitte der zweiten Hälfte. Dann ging der HC mit 23:22 erstmals wieder in Front (47.), und der HSG, der jetzt zunehmend die Kräfte schwanden, drohte die zweite Niederlage, als der Gäste-Vorsprung vier Minuten später auf drei Tore angewachsen war (25:22). Doch ein starker Torhüter Andreas Epple, der in der 49.Minute für den ebenfalls sicheren Thomas Stehle zwischen die Pfosten ging, und ein in dieser Phase abschlussstarken Edin Parlak brachten die HSG wieder heran. Ibrahim Parlak erzielte für die Gastgeber zwei Minuten vor Schluss sogar die Führung. Doch Wernau kam noch zum Ausgleich, weil die HSG den Ballbesitz wenige Sekunden vor der Schlusssirene im Angriff leichtfertig hergab. - HSG: Jeremias Heppeler (5), Florian Fritz (5/4), Edin Parlak (4), Deniz Parlak (4), Ibrahim Parlak (3), Sebastian Dreher, Erik Schwarz (je 2), Christoph Hermann, Alexander Hipp (je 1).

Landesliga Herren

TG Trossingen – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 27:29 (13:14). Die TG stand in ihrem ersten Heimspiel kurz vor einem Punktgewinn. Doch sie schloss ihren Angriff in der letzten Minute beim Stand von 27:28 zu früh ab und kassierte im Gegenzug ihrerseits einen Treffer. Damit war die Messe gelesen. Die TG gestaltete bis zum 6:6 die Partei ausgeglichen, doch dann brach die Truppe von Trainer Thomas Köller für kurze Zeit ein und ließ die SG auf 10:6 davonziehen. Doch die Musikstädter zeigten eine kämpferisch ansprechende Leistung und kamen bis zur Pause wieder auf 13:14 heran. Nach der Halbzeit zeigte die TG einige technische Fehler, so dass die SG wieder auf 18:14 davonzog. Diesen Abstand hielt die Spielgemeinschaft bis kurz vor Schluss, als die Gastgeber erneut auf ein Tor herangekommen waren. Doch mit dem Punktgewinn sollte es nichts werden. TG-Trainer Köller zeigte sich trotz der knappen Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Wir haben uns nicht abschütteln lassen. Es hat nur ein wenig Cleverness zum Punktgewinn gefehlt.“ - TG: Manuel Schmelowki, Tobias Ippig, Jan-Philipp Schmider, Kolja Grundl (je 4), Stefan Schullcke (3), Marcel Weiß, Andreas Faitsch, Nico Besthold (je 2), Fabian Mauthe, Steffen Fritz (1)

Württembergliga Nord Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Echterdingen 22:20 (15:9). Gegen den Württembergliga-Aufsteiger aus Echterdingen haben die Frauen der HSG zwei unterschiedliche Hälften auf das Parkett der Fridinger Sepp-Hipp-Halle gelegt. Im ersten Durchgang brillierte die HSG vor allem in der Abwehr, in der Rechtsaußen Caroline Schneider im 3:2:1-Deckungsverband vorgezogen spielte und ihre Sache gut machte. In den ersten 15 Minuten ließ die HSG so lediglich zwei Tore zu. In dessen Folge zog die Sieben von Trainer Claus Ammann in ihrem ersten Saisonspiel in der Wüttembergliga Nord, in die sie vor der Saison vom württembergischen Handball-Verband platziert wurde, kontinuierlich auf 13:7 (24.) davon. Diesen Vorsprung hielt sie bis zur Pause. Im zweiten Durchgang spielte die HSG zunächst munter weiter und baute den Vorsprung sogar auf 20:12 aus (40.) Doch ab diesem Zeitpunkt kam ein Bruch ins Spiel der Donautalerinnen, die die Partie immer mehr aus der Hand gaben. Vor allem dank Torhüterin Arzu Civilek blieb der Vorsprung bis zum 21:17 (56.) nicht besorgniserregend. Doch aufgrund eines Offensivfouls und eines vergebenen Siebenmeters von Vanessa Fritz kam Echterdingen noch zum 20:22. Dann war Schluss und die Premiere in der neuen Liga gelungen - HSG: Rebecca Maurer (6/1), Vanessa Fritz (6/3), Alina Becker (3), Linda Stuwe, Anna Marquardt, Carolin Schneider (je 2), Kathrin Marquardt (1).

Landesliga Frauen, Staffel 2

TG Trossingen – HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 22:23 (11:12). Der Landesliga-Aufsteiger aus der Primstadt verspielte in der zweiten Hälfte einen Fünf-Tore-Vorsprung und stand am Ende mit leeren Händen da. Im ersten Durchgang hatte die Führung stetig gewechselt, in die Kabine ging die TG mit einem Rückstand von einem Treffer. Doch mit Beginn der zweiten 30 Minuten trumpfte die Mannschaft von Trainer Dirk Geike groß auf und zog auf 20:15 davon. Doch aufgrund von zwei Zweiminuten-Strafen brach die Mannschaft ein und nutzte ihre Chancen nicht mehr. Daher war Geike nach Spielschluss auch gefrustet: „Es war mehr drin. Wirv sind an unserer Torausbeute gescheitert.“ – TG: Larissa Schuler (7), Klara Frankenstein (5), Virginia Thieme, Ann-Kathrin Messner (je 3), Miriam Schuler, Manuela Engesser (je 2).