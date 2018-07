HSG Baar macht Gegner und sich selbst nass

Mit den Turnieren der B- bis D-Junioren hat das erste Fridinger Handball-Open am Sonntag seinen Abschluss gefunden. Im Gegensatz zum Samstag, als die HSG Fridingen/Mühlheim fünf von acht Turnieren gewann, jubelten bei den Nachwuchshandballern meist die Gäste. Mit den C-Juniorinnen der HSG Baar und den B-Junioren der Gastgeber gab es aber auch Sieger aus dem Kreis.

„Es war für uns ein klasse Turnier, bei dem es an nichts gefehlt hat“, freute sich Larissa Schuler von der HSG Baar über den Sieg der C-Mädchen, die im Turnier ungeschlagen blieben. Die Organisatoren in Fridingen hätten alles daran gesetzt, den teilnehmenden Mannschaften ein toller Gastgeber zu sein. Zu diesem Schluss kam auch Fabian Hipp. Bei dem Fridinger Open, das nach einem Jahr Pause die Tradition des bundesoffenen Turnieres aufleben ließ, sei alles gut verlaufen. „Wir hatten die perfekten Bedingungen. Die Mannschaften haben uns als Rückmeldung gegeben, dass alles sehr gut war“, bilanzierte Hipp zufrieden.

Beinahe optimal verlief das Turnier für die C-Juniorinnen der HSG Baar. In der Gruppe A qualifizierte sich das Team vor der JSG Bodman/Eigeltingen für das Viertelfinale. Die HSG Fridingen/Mühlheim III schied als schlechtester Gruppendritter aus. In den weiteren Gruppen zogen auch die HSG Rietheim-Weilheim, die im Viertelfinale der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf 11:14 unterlag, sowie die HSG Fridingen/Mühlheim I und II in die K.o.-Phase ein.

Auf dem Weg zum Turniersieg setzte sich die HSG Baar zunächst gegen beide Gastgebermannschaften durch (HSG II 17:3, HSG I 10:8), bevor im Finale Bodman/Eigeltingen 13:5 geschlagen wurde.

Bei den B-Juniorinnen wurde die HSG Fridingen/Mühlheim in einem Viererturnier Dritter (vier Punkte) hinter der SpVgg Mössingen (elf), die den Wanderpokal als erfolgreichste Mannschaft mitnahm, und der JSG Bodman-Eigeltingen (fünf). Besser schnitten die männlichen B-Junioren der Donautäler ab. In einer Fünfer-Liga waren sie zunächst Zweiter (fünf Punkte) hinter den SF Schwaikheim (acht) geworden. Nach dem erfolgreichen Halbfinale gegen die SG Waldkirch/Denzlingen setzte sich die HSG im Finale gegen Schwaikheim 13:11 durch. Jeweils auf den dritten Rang kamen die C- und D-Junioren der HSG Fridingen/Mühlheim bei ihren Turnieren.

Mit dem Siegerpokal ging es für die C-Juniorinnen der HSG Baar ins Freibad. „Mit dem Gefühl des Turniersieges ließen die Mädchen dort das Turnierwochenende ausklingen“, berichtete Schuler. Aber auch dabei hatte Fridingen sich als guter Gastgeber erwiesen. Alle Spieler der teilnehmenden Mannschaften durften sich für nur einen Euro Eintritt nach den schweißtreibenden Anstrengungen abkühlen.

Für den Ausrichter habe sich die Arbeit gelohnt, sagte Hipp. „Das Turnier war ein Erfolg. So können wir nächstes Jahr weitermachen.“ Die Abendveranstaltungen seien mit 1300 Besuchern an zwei Tagen gut angenommen worden. „Die Bands haben eine super Stimmung gemacht“, so Hipp. Die Tanzgruppen des TV 05 Fridingen bereicherten mit ihren Darbietungen am Sonntag das Rahmenprogramm der ersten Handball-Open.