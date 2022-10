Der goldene Herbst geht in seine letzten Wochen – Zeit für eine Wanderung im Donautal? Die Natur lässt derzeit schöne Blicke ins Tal zu, unsere Leserinnen und Leser haben die Stimmung auf ihren Fotos eingefangen. Gabi Hipp war am Breiten Fels (Kolbingen) unterwegs, Karl-Heinz Reizner am Stiegelesfelsen bei Fridingen.