Heimatkreis Fridingen zeigt „Stadt Im Wandel“

Am 31. März um 18.30 Uhr fand unter Leitung des Heimatkreises Fridingen, begleitend zur Ausstellung „Stadt Im Wandel“ im Museum „Oberes Donautal“ im Ifflinger Schloss, in Fridingen eine Stadtführung statt.

Bereits die Ausstellungseröffnung am 24. März fand großen Zuspruch. Die Führung durch die Donaustadt stieß trotz des regnerischen Wetters ebenfalls auf reges Interesse. Bei der Führung erläuterten Marina und Günther Heni an markanten Punkten, welchen Wandel die nach dem Zweiten Weltkrieg zugezogenen Menschen in Fridingen bewirkten oder mitbewirkten. Die Stadtführung war die bislang letzte Veranstaltung einer Serie von jeweils sehr gut besuchten Vorträgen und Exkursionen, welche sich mit den infolge Flucht, Vertreibung und Umsiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg in Fridingen neu beheimateten Menschen beschäftigten.

Die Ausstellung im Fridinger Schloss, welche auch mit Exponaten aus Mühlheim und Albstadt ausgestattet ist, kann in der nächsten Zeit jeden Sonntagnachmittag oder nach gesonderter Vereinbarung besichtigt werden. Der die Ausstellung begleitende Doppelband der Gesammelten Aufsätze zur Fridinger Geschichte ist dort ebenfalls erhältlich.