Heimatkreis Fridingen auf Exkursion

Am 15. Mai besuchte der Heimatkreis die sehenswerte Dauerausstellung in Albstadt-Tailfingen. Von Albstadt haben wir einige Leihgaben für unsere derzeitige Ausstellung im Schloss in Fridingen bekommen. Matthias Schwarz, Vorsitzender der Albstädter Donauschwabenvereinigung, führte uns fachkundig durch deren Museum. Im Rahmen des dortigen Sonntagtreffs, waren wir eingeladen, ein typisches, donauschwäbisches Mittagessen, „gfilld Paprika“, einzunehmen und dort einige gesellige Stunden zu verbringen. Das Bild zeigt unsere Gruppe im Albstädter Museum.