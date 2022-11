Handballer freuen sich über großen Spielerzuwachs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 17. November, fand die Hauptversammlung der HSG Fridingen-Mühlheim im TV-Heim in Fridingen statt. Der Vorstand Tobias Dreher eröffnete die Sitzung und berichtete über die letzte Saison 2021/2022. Im 16. Jahr seit der Gründung der HSG steht der Verein gut da. Sportlich läuft es rund. Der Verein steht finanziell auf solider Basis. Der Dank gilt hier den Hauptvereinen, dem Förderverein und den Sponsoren sowie Trainern und Funktionären, die den Verein auch in schwierigen Zeiten weiterhin unterstützt haben.

Nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren startete die HSG Fridingen-Mühlheim Anfang September 2021 endlich wieder in eine „normale“ Handball-Saison 2021/2022, welche sich für den Verein als sehr erfolgreich herausstellte.

Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Württemberg-Liga hat unsere erste Damenmannschaft in der vergangenen Saison einen historischen Erfolg für die HSG verbuchen und als Vize-Meister aufsteigen können. Erstmals überhaupt wird ein Team der HSG Fridingen-Mühlheim in der Oberliga, Deutschlands vierthöchster Spielklasse, vertreten sein.

Unsere erste Herrenmannschaft hat den Klassenerhalt in der vergangenen Saison geschafft und geht in dieser Saison für die HSG in der Verbandsliga auf Punktejagd. Positiv hervorzuheben sind die jeweils zweiten aktiven Damen- und Herren-Mannschaften, welche in der Bezirksliga spielen. Sie bilden einen wichtigen Rückhalt und perspektivische Unterstützung für die erste Reihe.

Das Fundament der tollen Erfolge unserer Mannschaften bildet eine hervorragende Jugendarbeit. Die HSG kann sich sehr glücklich schätzen, dass über 40 Jugendtrainer und unzählige ehrenamtliche Funktionäre im Verein aktiv sind. Im Jugendbereich haben wir alle Spielklassen besetzt, teilweise können wir sogar zwei Mannschaften pro Klasse stellen. Zur Zeit haben wir rund 300 Kinder und Jugendliche.

Aufgrund der fundierten Jugendarbeit schaffen es Jugendmannschaften immer wieder, uns auf Verbandsebene zu vertreten. Die Mannschaft der C-Jugend weiblich spielt in der Landesliga. Auch dies ist Ausdruck der hohen Qualität unserer Arbeit zur Förderung der jungen Talente.

Andreas Hipp und Florian Fritz wurden für weitere zwei Jahre gewählt (Spielbetrieb). Simone Langeneck und Annalena Kiehne wurden für ein weiteres Jahr gewählt (Kassenprüfer). Weitere Wahlen finden bei der nächsten Abteilungsversammlung im Mai 2023 statt.