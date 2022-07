Handballer duellieren sich und feiern zusammen

Heiß und spannend auf den Spielfeldern und eine ausgelassene Partystimmung im Festzelt – mit dieser Kombination hat die vierte Auflage des „Hammerwerk Handball-Open“ am Wochenende auf dem Sportgelände in Fridingen voll ins Schwarze getroffen. Der Turnverein Fridingen als Veranstalter begrüßte mehr als 1000 Handballer, viele Besucher und mehrere Bands, die sich für eine ausgelassene Feier zuständig zeigten.

Großes Zelt ist vollbesetzt

Das große Zelt auf dem Sportplatz in Fridingen war voll, als die in der Region Tuttlingen bekannte Band „Prof. Alban und die Heimleuchter“ ihr breites Repertoire an fetziger Partymusik am Samstagabend auspackte und die Handballspieler mitsamt ihren Fans in Feierlaune versetzte. „Tage wie diese“ feierte die achtköpfige Band mit dem Partyvolk genauso wie „Jump“. Sänger Heiko Storz beherrschte aber auch die gefühlvollen Töne wie bei „Angels“ oder „Ti amo“.

Viele Zuhörer versammelten sich dicht gedrängt und tanzend direkt vor der Bühne, sodass einige Sitzreihen im Festzelt unbesetzt blieben. Die Freiheit war am Samstag gefühlt nicht nur „Über den Wolken“ grenzenlos, sondern auch in Fridingen.

Teams bleiben das ganze Wochenende in Fridingen

Der TV Fridingen begrüßte nach zweijährige Zwangspause viele auswärtige Teams, wie beispielsweise aus Weingarten, Schönbuch oder Kornwestheim. Die allermeisten von ihnen verbrachten das Wochenende in Fridingen, zelteten auf dem Sportgelände und machten gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Nacht zum Tag.

Während die Party das Nachtleben in und um das große Zelt bestimmte, stand tagsüber bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Rasen und auf dem Beachfeld, das mit 200 Tonnen Sand extra hergerichtet wurde, der Handball hoch im Kurs. Von der E-Jugend bis hin zu den Aktiven versammelten sich rund 130 Mannschaften und damit mehr als 1000 Handballerinnen und Handballer in Fridingen um beim „Handball-Open“ ihre spielerische Klasse zu präsentieren.

Heimisches Teams jubelt erneut

Vor allem die vor wenigen Wochen in die Oberliga aufgestiegene HSG Fridingen-Mühlheim hatte erneut viel zu bejubeln. Während sie auf dem Rasen im Halbfinale noch die Reserve vom TV Weingarten mühelos mit 19:4 besiegte, entpuppte sich das Endspiel am Samstag als Herzschlagfinale.

Gegen die erste Mannschaft der SG Ober- Unterhausen setzte sich Fridingen-Mühlheim nach einem zwischenzeitlichen Unentschieden und einer Begegnung auf Augenhöhe und somit nach einem eng umkämpften Spiel schließlich mit 12:10 durch und feierte im Anschluss den Turniersieg.

Das Fazit von Tobias Fritz

Die Jugendmannschaften formten am Sonntag den Abschluss eines rundum gelungenen Handball-Wochenendes in Fridingen. Das sieht auch Tobias Fritz vom Organisationsteam so: „Der organisatorische Ablauf hat super geklappt und auch die Partys verliefen friedlich. Es herrschte unter den Teams immer eine sportliche Fairness. Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen.“ Fritz bedankte sich bei seinen rund 200 ehrenamtlichen Helfern und dem Deutschen Roten Kreuz.

Kleiner Wermutstropfen

Einziger Wermutstropfen: Ein junger Handballer musste am Sonntag aufgrund eines Sportunfalls mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.