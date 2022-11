Aufgrund einer Vollsperrung durch Baumfällarbeiten im Ifflingerweg kann die Haltestelle „Fridingen, Ifflingerweg“ am Samstag, 5. November, zwischen 8 und 13 Uhr nicht angefahren werden. Das teilt die Stadtverwaltung Fridingen in einem Schreiben mit. Als Ersatzhaltestelle dient in der betroffenen Zeit die Haltestelle „Fridingen, Risibrunnen“.