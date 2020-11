Gleitschirmflieger von Böe erfasst — Rettung aus Fichte

Für einen 35-jährigen Gleitschirmpiloten ist ein Flugmanöver glimpflich ausgegangen.

Am Samstag gegen 15:50 Uhr, startete er mit seinem Gleitschirm von der Startrampe unterhalb des Rissefelsens in Fridingen. Kurz nach dem Start wurde er von einer starken Windböe erfasst und nach rechts in den angrenzenden steil abfallenden Hochwald geschleudert.

Aufgrund professioneller Reaktion konnte er einen Absturz verhindern und blieb in etwa zehn Metern Höhe in einer Fichte hängen.

Aus dieser wurde er von der Bergwacht Fridingen gerettet und sicher zu Boden gebracht. Der 35-Jährige blieb zum Glück unverletzt, sein Gleitschirm wurde nur leicht beschädigt.