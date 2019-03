Generationenwechsel bei Freier Bürgerliste in Fridingen

Mit einem Generationenwechsel und zehn neuen Gesichtern steigt die Freie Bürgerliste in Fridingen in den Wahlkampf. Anhänger der Gruppierung haben am Donnerstag im Gasthaus „Löwen“ die maximale Anzahl von zwölf Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert.

Mehrere junge Gesichter wie der 22-jährige Nils Ludewig oder die ein Jahr ältere Justina Schnell stehen zum ersten Mal auf der Kandidatenliste der Freien Bürgerliste. Und damit nicht genug: Von den insgesamt zwölf Kandidaten, stehen am 26. Mai zehn neue Namen auf der Liste. Lediglich Hans-Peter Stehle und Claudia Schwägle kandidierten bereits vor fünf Jahren bei der Kommunalwahl und sind auch dieses Jahr wieder mit dabei.

Gemeinderat wird sich stark verändern

Mit Stehle und Schwägle ist die Freie Bürgerliste derzeit mit insgesamt sieben Personen im zwölfköpfigen Gemeinderat vertreten. Damit deutet sich schon jetzt eine stark veränderte Zusammensetzung des künftigen Fridinger Gemeinderats an.

Die Stimmenbringer Beate Schnell, Ellen Hermann oder Frank Todt sind nicht mehr auf der Liste zu finden. „Ich bin seit 30 Jahren dabei. Jetzt ist es Zeit für einen Generationenwechsel“, sagte die derzeitige Fraktionssprecherin Schnell. Und dieser Umbruch ist laut ihr auch gelungenen: „Im vergangenen Jahr hätten wir uns nie erträumt, was jetzt zustande gekommen ist“, sagte sie erleichtert und ergänzt: „Wir haben eine volle Liste mit zwölf Kandidaten. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Sie sind jetzt schon homogen zusammen und es funktioniert. Der Umbruch bietet mit neuem Wind zugleich eine neue Chance“.

Sowohl jüngere als auch ältere Personen werden auf der Liste zu finden sein. Außerdem kann die Freie Bürgerliste einen Frauenanteil von mehr als 40 Prozent vorweisen. Die Fraktionssprecherin zeigt sich optimistisch, was den Wahlkampf mit diesen Kandidaten betrifft.

Alle vorgeschlagenen Kandidaten wurden auf der Nominierungsversammlung einstimmig gewählt und stehen am 26. Mai zur Wahl. Die Versammlung beschloss ebenso, die Listenpositionen alphabetisch anzuordnen. Die Freie Bürgerliste Fridingen tritt wie folgt an: 1. Corina Bleiß, 2. Michel Böttcher, 3. Klaus Hermann, 4. Nils Ludewig, 5. Florian Ott, 6. Ibrahim Parlak, 7. Justina Schnell, 8. Claudia Schwägler, 9. Christine Stehle, 10. Hans-Peter Stehle, 11. Bernd Straub und 12. Katharina Wächter.