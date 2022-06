Generalversammlung Z 434 Heuberg e. V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Juli findet die Generalversammlung des Z 434 Heuberg e. V. um 19.30 Uhr im Vereinsheim in Mahlstetten statt. Hierzu möchten wir alle Mitglieder des Vereins recht herzlich einladen. Temin-Hinweis: Am 17. Juli findet die Jungtierschau des Z 434 Heuberg e. V. im Schafhaus Mahlstetten statt. Es werden Jungtiere des Vereins von 2022 ausgestellt. Für das leibliche wohl ist bestens gesorgt. Beginn um 10 Uhr.