Generalversammlung des Heimatkreises Fridingen

Der Heimatkreis Fridingen konnte bei seiner sehr gut besuchten Generalversammlung trotz durch coronabedingter Einschränkungen auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken. Beispielhaft nannte die Protokollführerin Franziska Schwarz die Einweihung des neu renovierten Härlekreuzes, die Exkursion nach Konstanz und auf die Mettnau, die Grenzwanderung mit dem Mühlheimer Heimatverein, der Besuch des Schwesternmuseums Oberes Donautal in Mühlheim sowie einer ganzen Reihe von kleineren Veranstaltungen in Fridingen.

Im Jahr 2021 publizierte der Heimatkreis sehr erfolgreich drei Bände der gesammelten Aufsätze zur Fridinger Geschichte. Trotz des damit verbunden hohen finanziellen Aufwands von annähernd 20000 Euro konnte Kassier Klaus Reimann einen erfreulich guten Kassenbestand darlegen. Auch 2022 wird ein weiteres Buch des Heimatkreises, Band 41, erarbeitet, welches sich mit dem Thema „Kunst in Bewegung“ beschäftigt. Und zu Beginn des Jahres 2023 wird, wie der Ehrenvorsitzende Wolfgang Wirth berichtete, die Fridinger Vor- und Frühgeschichte in einem umfangreichen Band in Kooperation mit der Gemeinde illustriert. Im Heimatmuseum, im Fridinger Schloss ist zur Zeit eine vom Heimatkreis gestaltete, und in Anbetracht des Ukrainekriegs sehr aktuelle Ausstellung, zum Thema „Flucht - Vertreibung - Umsiedlung“ zu sehen. Passend zum Jubiläum „650-Jahre-Stadtrecht in Fridingen“ wurde die Ausstellung um die Thematik „Stadt im Wandel“ erweitert. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Hartl zeigte sich erfreut, dass die Ausstellung bislang sehr gut besucht ist und sich bereits am Tag der Eröffnung 120 Interessierte eingefunden hatten.

Im Austausch mit Bürgermeister Stefan Waizenegger und Gemeinderätin Claudia Schwägler, welche sich beim Heimatkreis für das Engagement und auch die gute Zusammenarbeit bedankten, wurden anstehende Projekte wie Renovierung der Heiland-Kapelle oder andere Kleindenkmale sowie Themen wie Bärakraft-Werk oder Hardtallee erörtert. Wenngleich der Heimatkreis durch den Tod von Josef Reitze den Verlust eines sehr engagierten Hauptausschussmitglieds zu beklagen hatte, ist es gelungen, alle zur Wahl stehen Ämter zu besetzen.

Matthias Merk erläutere die Internetaktivitäten des Vereins und Fritz Sattler skizzierte das umfangreiche Jahresprogramm des Heimatkreises.