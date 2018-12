Gemeindeverwaltungsverband Donau-Hegau schreibt Flächennutzungsplan fort

Der Flächennutzungsplan soll fortgeschrieben werden: Das haben die Bürgermeister der sieben Mitgliedsgemeinden bei der zweiten öffentlichen Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg beschlossen. Dabei wurde erneut deutlich, wie hart die Kommunen um jeden neuen Quadratmeter Grund fechten müssen, um neue Bebauungsflächen auszuweisen.

Zum siebten Mal lässt der Gemeindeverwaltungsverband den Flächennutzungsplan für seine Mitgliedsgemeinden fortschreiben. Das Balinger Büro Grossmann war beauftragt, das Flächennutzungsplan-Verfahren zu begleiten. So werden 15 neue, teils kleine und randläufige Flächen, neu ausgewiesen (siehe Infobox).

„Überall werden in den Gemeinden die letzten Flächen zusammengekratzt, die für eine Bebauung herhalten können, damit Gemeinden die Anforderungen an sie erfüllen können. Es wird immer schwieriger, und da geht es teilweise um wenige Quadratmeter“, sagte Klaus Grossmann vom Planungsbüro.

Künftig hält Doppik auch Einzug in Verbandskämmerei

Der Haushaltsbericht 2019 vom scheidenden Verbandskämmerer Tobias Keller fiel zur Zufriedenheit des Gremiums aus. Schulden werden keine gemacht, der Gesamthaushalt ist mit rund 1,5 Millionen Euro ausgeglichen. Die Personalkosten liegen sogar unter Vorjahresniveau, da eine vakante Stelle diese Einsparung ausmachte. Die gesamten Personalausgaben belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Untere Baurechtsbehörde und das Verbandsbauamt sind dabei der zweitgrößte Posten mit knapp 42 Prozent der anfallenden Personalkosten. 58 Prozent der Personalkosten belegen Haupt- und Rechtsamt sowie die Kämmerei. Es war der letzte Haushalt nach kameralistischer Art. Künftig wird die Doppik auch Einzug in die Verbandskämmerei einhalten. Einstimmig wurde der Haushalt 2019 vom Gremium beschlossen.

Einstimmig fiel trotz des Wehmuts das Votum für die Aufgabe der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses aus. Diese wird künftig mit der Stadt Tuttlingen eine Kooperation eingehen, die ab dem 1. Juli 2019 starten wird. Bedauern über diesen unausweichlichen Schritt zeigte in der Sitzung Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach: „Die örtliche Nähe und die kurzen Wege werden uns fehlen. Schade!“

Neuausweisungen im fortgeschriebenen Flächennutzungsplan

Die Neuausweisungen im fortgeschriebenen Flächennutzungsplan sehen wie folgt aus: In der Nusplinger Straße in Bärenthal wird eine Wohnfläche ausgewiesen. Nicht weiter verfolgt wir die Neuausweisung einer Wohnfläche entlang des Wacholderwegs in Bärenthal. In Buchheim werden entlang der Meßkircher Straße und entlang der Beuroner Straße Bauplätze neu ausgewiesen, wobei das Gebiet entlang der Beuroner Straße von 0,18 Hektar auf 0,006 Hektar reduziert wird. Im Gewerbegebiet Brandstatt soll es eine Erweiterung geben sowie eine Neuausweisung eines Sondergebietes im Gewann Ulrichswinkel. In Irndorf werden die Bebauungspläne für Bugen Nord und Kirchstraße ausgewiesen. Die Neuausweisung einer Wohnfläche in Kolbingen entlang der Schönenbergstraße wird von 0,87 auf 0,81 Hektar reduziert. Zudem wird in Kolbingen das Gewerbegebiet Thennenbühl erweitert. In Mühlheim steht nun der Bebauungsplan für das Feuerwehrmagazin. Zudem werden zwei Sondergebiete für Schuppen in Tellenäcker-Bühläcker Erweiterung Ost sowie Stettener Tal ausgewiesen. Ebenso ist der Bebauungsplan für das umfangreiche Stadtquartier Am Nussbühl genehmigt. In Renquishausen wird die Arrondierung der Wohnflächen Baugebiet Zinen I neu ausgewiesen. (zad)