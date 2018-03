Gemeinderat diskutiert Vereinszuschüsse

Der Skiclub Fridingen hat einen Zuschussantrag für die Anschaffung eines Aufsitz-Hochgrasmähers an die Stadt gestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend über die Gewährung und die Höhe des Antrags beraten. Dabei wurde nicht nur über den Antrag des Skiclubs entschieden, sondern allgemein über Zuschüsse von Fridinger Vereinen diskutiert.

Bisher verfügt der Skiclub über einen Balkenmäher und einen kleinen Rasentraktor. Beide Geräte sind laut Aussage der Vereinsvorstände in die Jahre gekommen und außerdem für die steile Hanglage nur bedingt geeignet. Der Aufsitzmäher soll ab dem kommenden Sommer für die Hangpflege, insbesondere für die Randbereiche des Skihangs und für die Liftspur eingesetzt werden. Zusätzlich soll der Kinderhang häufiger gemäht werden, um die Grasdichte und damit gleichzeitig den Untergrund im Wintersportbetrieb zu verbessern.

Das neue Gerät soll rund 12 000 Euro kosten, ein Zuschuss in Höhe von 3500 Euro war angefragt. „Wir geben immer dann Zuschüsse, wenn es einen Mehrwert für das Gemeinwesen hat“, erklärte Bürgermeister Stefan Waizenegger. Dies sei sowohl im Winter mit dem Skihang als auch im Sommer in Verbindung mit dem Premium-Wanderweg der Fall. „Nach der Sitzung ist klar, dass wir sparen müssen“, gab Anna Sträter zu bedenken. Hinsichtlich der Tatsache, dass in einigen Umlandgemeinden Vereinszuschüsse von zehn bis 15 Prozent üblich seien, schlug Sträter einen Zuschuss in Höhe von 1800 Euro vor. Harald Schiele regte eine generelle Regelung zur Vereinsförderung an, an der sich das Gremium künftig orientieren könne.

Vereine haben unterschiedliche Bedürfnisse

„Was zur Infrastruktur gehört, ist die erste Frage“, gab Bürgermeister Waizenegger hinsichtlich der Zuschüsse zu bedenken. Man könne keinen Verein mit dem anderen vergleichen, der eine brauche nur ein Zimmer, um sich zu treffen, der andere eine Flutlichtanlage. Er betonte, dass das Gremium bei jedem Antrag die volle Entscheidungsfreiheit habe. Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde schließlich beschlossen, die Anschaffung mit einer Summe von 2000 Euro zu unterstützen.

Antrag auf Tibünennutzung abgelehnt

Der Antrag eines Trainers zur Tribünennutzung wurde im Gemeinderat mit einer Gegenstimme abgeleht. Die Eltern des Kinder im Bambini-Training hatten sich gewünscht, die Tribüne zu öffnen, um während des Trainings in der Nähe ihrer Kinder, nicht jedoch unmittelbar am Spielfeldrand, zu bleiben. Die Mehrheit des Gremiums plädierte allerdings dagegen. Die Türen zur Tribüne seien vor einigen Jahren extra angebracht worden, um Besucher fernzuhalten. „Alle Vorstände waren damals froh, dass sie oben abschließen konnten“, erinnerten sich Ellen Hermann und Harald Schiele zurück. Die Eltern seien oben sehr laut, würden dort essen und Jugendliche würden die Tribüne als Aufenthaltsraum nutzen. Dass die Trainer die Eltern nicht gern in der Halle hätten, sei verständlich. Auch die Kleinen seien in der Lage, während des Trainings ohne die Eltern auszukommen.

Kreuz wird instand gesetzt

Der Instandsetzung des Kreuzes am Kreuzfelsen hat der Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt. Der Heimatkreis hatte darauf hingewiesen, dass das Kreuz aus Bärenthaler Tuffstein repariert und neu aufgestellt werden soll. Die Bergwacht hat sich bereiterklärt, die Aufstellung kostenlos zu übernehmen, ein Spendenkonto ist ebenfalls eingerichtet. Mehrere Ehrenamtliche hätten sich bereits gemeldet, einen Betrag für die Instandsetzung spenden zu wollen. Für den Rest hat das Gremium einen Zuschuss von maximal 4 000 Euro bewilligt.

Wolf im Donautal

Der Gemeinderat wurde darüber informiert, dass der erste Wolf bei Beuron gesichtet worden ist.