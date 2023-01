Geländer bei der Ziegelhütte erneuert

Gerade noch rechtzeitig vor Jahresende konnten die baulichen Tätigkeiten zur Erneuerung des Brückengeländers bei der Ziegelhütte abgeschlossen werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde diese Maßnahme über das Bundesförderprogramm „Radnetz Deutschland“ als Bestandteil des Donauradwegs (D-Route 6) bezuschusst.

Nachdem man nach der Sommerpause auf örtlicher Gemarkung mittels der gewährten Förderung in Höhe von knapp 690.000 Euro zunächst den Donauradweg auf einer Länge von insgesamt 5,6 Kilometern grundlegend saniert hatte, ist in der Folge auch diese Baumaßnahme ausgeschrieben worden. Seitens des Gemeinderats wurde die Maßnahme im September an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Emil Steidle GmbH & Co.KG aus Sigmaringen, für knapp 96.000 Euro vergeben.

Eine Vorprüfung des Brückengeländers durch ein Ingenieurbüro hatte im Vorfeld ergeben, dass es mit einem reinen Austausch des Brückengeländers nicht mehr getan ist. Vielmehr mussten zwingend auch begleitende Arbeiten vorgenommen werden. Mit Erweiterung des Lichtraumprofils und einer etwas veränderten Konstruktion soll zudem nunmehr künftigen Beschädigungen vorgebeugt werden. In diesem Zusammenhang sind auch Betoninstandsetzungsarbeiten notwendig geworden, schreibt die Verwaltung weiter.

Bei besseren Witterungsbedingungen wird das Geländer im Frühjahr noch mit einem Schutzanstrich versehen. Zum Abschluss dieser vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geforderten Maßnahmen erfolgt im Frühjahr durch die Errichtung einer Radservicestation im Bereich des „vis a vis“ eine zusätzliche Aufwertung des Donauradwegs.

Mit dem Förderprogramm „Radnetz Deutschland“ unterstützt der Bund finanziell unter anderem die Qualität, Bekanntheit und Attraktivität der sogenannten D-Routen. Ziel ist es, das Radnetz Deutschland zu einem länderübergreifenden, sicheren, lückenlosen und attraktiven Netz aus national bedeutenden Radfernwegen weiterzuentwickeln.

Das Radnetz Deutschland bildet das Netz der Radrouten von nationaler Bedeutung und besteht aus den zwölf „D-Routen“, dem „Radweg Deutsche Einheit“ und dem „Iron Curtain Trail“. Es umfasst rund 11.700 Kilometer und ist zugleich Bestandteil des europäischen Radfernwegenetzes „EuroVelo“.