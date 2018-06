Gefällte Bäume stören Naturschützer

Rund 30 Bäume hat das Landratsamt Tuttlingen entlang der Landesstraße 277 von Fridingen in Richtung Beuron fällen lassen. Der Grund: Die Bäume sind laut der Unteren Umweltbehörde des Landratsamts vom sogenannten Eschentriebsterben befallen gewesen.

„Seit zwei, drei Jahren tritt der Pilzbefall aggressiv auf“, sagt Landratsamts-Pressesprecherin Nadja Seibert auf Anfrage unserer Zeitung. Daher seien die Bäume auch aufgrund der Verkehrssicherungspflicht gefällt worden, da sie schnell dürr würden und zu fallen drohten. Vor allem junge Bäume seien vom Eschentriebsterben betroffen.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (ForstBW) hatte in ihrem Jahresbericht 2015 auf die Zunahme des Eschentriebsterbens hingewiesen: „Seit 2006 breitet sich der für das Eschentriebsterben verantwortliche Pilz rasant aus und sorgt bei den befallenen Eschen für ein Absterben der Krone. Die vorgeschädigten und geschwächten Bäume werden anfällig für weitere Schaderreger und Folgeerkrankungen. Ein meist damit einhergehender Verlust der Standfestigkeit der Bäume birgt erhebliche Gefahren für die Verkehrs- und Arbeitssicherheit“, heißt es darin.

Fällung zur Eindämmung?

Für Horst Hipp vom BUND Alb-Neckar ist die Fällung indes nicht nachvollziehbar: „Was für ein seltsames Fachargument, in einer Zeit, in der das Eschentriebsterben sowieso den Eschenanteil gefährdet. Fällt man auch diese vorsorglich, um die Pilzausbreitung zu stoppen, bleiben hälftig nur noch alte Eichen übrig“, schreibt er in einer Zuschrift an unsere Redaktion. Unterstützt kann diese Argumentation durch den ForstBW-Bericht werden. Darin heißt es, dass 31,9 Prozent der untersuchten jungen Eschen „keinen einzigen infizierten Trieb“ hatten. Statistisch gesehen dürften demnach zehn der gefällten Bäume an der L277 völlig gesund gewesen sein.

Auch die Verkehrssicherung ist für Hipp keine Begründung: „Wieso wird ein Verkehr sicherer, wenn man die jungen Bäume fällt und die über Hundertjährigen stehen lässt?“, schreibt Hipp. Er befürchtet, dass in wenigen Jahren auch die in die Jahre gekommenen Eichen gefällt werden und die Allee damit Geschichte ist.

Der Leibertinger führt an, dass es auf der Allee in den vergangenen 30Jahren keinen tödlichen Unfall gegeben habe. Bei den Fichten vor und nach der Allee, die den gleichen Abstand wie die gefällten Bäume zur Straße haben, seien zwei tödliche Unfälle zu beklagen gewesen. Seine Folgerung: Auf der Allee seien die Verkehrsteilnehmer keinesfalls mehr gefährdet als woanders auf der Stecke von Fridingen nach Beuron.

Richtiger Zeitpunkt?

Auf einen weiteren Umstand weist Hipp hin: „Es ist zu fragen, warum Behörden ihre eigenen Gesetze nicht befolgen? Jeder Bürger kann bestraft werden, wenn er zwischen dem 28.Februar und dem 1. Oktober potenzielle Brutbäume fällt. Diese Bäume waren Brutbäume, und sie sind im vollen Laub gefällt worden.“

Geregelt sind Baumfällungen im Bundesnaturschutzgesetz. Dort heißt es in Paragraf 39: „Es ist verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen (...) in der Zeit vom 1.März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.“ Das kann aufgrund von Bauzwecken oder wegen behördlich angeordneten Maßnahmen umgangen werden. Das ist laut des Landratsamts jetzt der Fall gewesen.