Fridinger Weihnachtskrippe 120 Jahre alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 120 Jahre alte, schöne Weihnachtskrippe des Bildhauers Valentin Redolf aus Gebrazhofen bei Leutkirch ist in der Fridinger Pfarrkirche St. Martinus noch bis Maria Lichtmess, 2. Februar, zu sehen. Seine Krippe baute der Allgäuer Künstler am 24. Dezember 1902 selber auf. Zuerst jedoch nicht in der Kirche, sondern im oberen Rathaussaal zur Abnahme seines Kunstwerks. Finanziert wurde die Krippe damals durch eine Stiftung von Lydia Hermann. Seit jeher besuchen zahlreiche Gläubige, darunter viele Familien mit Kindern, die schmucke Krippe in der Fridinger Kirche.