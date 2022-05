Fridinger Wehr blickt auf zwei einsatzreiche Jahre zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kommandant Franz-Josef Hamma eröffnete die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Fridingen mit Dankesworten, die er seinen Kameraden für die Einsatzbereitschaft und das Engagement der vergangenen zwei Jahre ausspricht. „Die letzten beiden Jahre waren durch die Pandemie alles andere als normal. Aber trotzdem haben wir die uns gestellten Aufgaben gut gemeistert“, sagte Hamma.

So blickte er auf zwei einsatzreiche Jahre zurück, die in insgesamt 40 Einsätzen im Jahr 2020 und 48 Einsätzen in 2021 technisch einiges abverlangten. Trotz der pandemiebegründeten Beschränkungen im Probenbetrieb sei auf das Wissen und Können der Kameraden Verlass gewesen.

Die Mannschaftsstärke betrug zum 01.01.2022 47 Aktive, fünf Mitglieder in der Altersabteilung sowie zwölf Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr. Hamma freute sich darüber, sowohl zum Jahresstart 2021 als auch 2022 jeweils zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernehmen und damit den Erfolg der Jugendarbeit betonen zu können.

Der Kommandant gab außerdem einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2022, das mit der neu angeschafften Einsatzkleidung und damit mit neugewonnener Einsatzsicherheit bestritten wird. In den kommenden Monaten werde zusätzlich der Einbau des Digitalfunks im Stützpunkt Fridingen/Mühlheim durchgeführt.

Nachdem Kassier Andreas Spiegel ein positives Kassenergebnis verkündet hatte, gab Jugendfeuerwehrwart Markus Baum ebenfalls einen Rückblick über die vergangenen beiden Jahre. Da nur wenige Jugendfeuerwehrproben sowie keine zusätzlichen Kreisveranstaltungen stattfinden konnten, freue er sich umso mehr darauf, in ein abwechslungsreiches Probenjahr zu starten, das im Herbst von einer 24-Stunden-Übung gekrönt werden soll.

Sowohl Bürgermeister Stefan Waizenegger als auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Fritz Frey schlossen sich mit lobenden Worten an. Die Einsatzfähigkeit und -bereitschaft der Fridinger Wehr würde uneingeschränkt zur Sicherheit der Gemeinde beitragen und zu einer kreisweiten, positiven Wahrnehmung einer intakten Feuerwehrgemeinschaft führen.

Im Anschluss daran übernahm Fritz Frey die wohlverdienten Ehrungen für 10-, 15-, 20-, 25- und 30-jährige, aktive Tätigkeit zahlreicher Mitglieder. Des Weiteren führte Bürgermeister Stefan Waizenegger die Beförderungen der Kameraden für deren Dienstzeit und Lehrgangslaufbahn durch.