Fridinger Vorschulkinder tun was für ihre Fitness

Die Fridinger Kindergärten „Am Vogelsang“ und „St. Elisabeth“ bieten seit etwas mehr als acht Jahren einmal im Monat eine Turnstunde für Vorschulkinder an. Dies geschieht in Kooperation mit dem einheimischen Sportverein. Mit Arne Esslinger, Walter Rieckmann und Oskar Rudolf waren gleich drei gestandene Betreuer gefunden, die die Sportstunde vorbereiten und betreuen. Nach einem kindgerechten Aufwärmprogramm werden Stationen angeboten, an denen die Kinder balancieren, hüpfen, werfen und fangen, was der Koordinierung dient. In den Sommermonaten geht‘s auch schon mal in Freibad. So ist gewährleistet, dass schon manches Vorschulkind schwimmen gelernt hat. Die drei Erzieherinnen Irmgard Schnell, Ingrid Hog und Annika Tepper ist es ein Anliegen, sich bei der Stadtverwaltung für die kostenlose Benutzung der Sepp-Hipp-Sporthalle sowie für den freien Eintritt ins Freibad zu bedanken. Ebenso bei den drei Betreuern Arne Esslinger, Walter Rieckmann und Oskar Rudolf, denen es ein Herzensanliegen ist, den ihnen anvertrauten Kindern grundlegende sportliche Fähigkeiten und die Freude an der sportlichen Betätigung zu vermitteln. In der letzten Kindergarten-Turnstunde konnte Oskar Rudolf den Buben und Mädchen für das tadellose Verhalten und den gezeigten Ehrgeiz je eine Goldmedaille um den Hals hängen, was die Kinder mit großer Freude quittierten.