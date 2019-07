Fridinger Turnerinnen starten in die Kreisliga

Im zweiten Jahr in Folge hat der TV 05 Fridingen mit einer Damenmannschaft am Ligabetrieb des Schwäbischen Turnerbunds teilgenommen. Zum Auftakt in Ailingen konnten die jungen Turnerinnen an die Leistungen der Vergangenen Saison anknüpfen und auf Anhieb wieder den Anschluss an die anderen Mannschaften aus Südwürttemberg finden.

Die Turnerinnen des TV Fridingen absolvierten je fünf Übungen an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Der bei anderen Mannschaften gefürchtete Schwebebalken war erneut das Paradegerät der Turnerinnen aus dem Donautal. Im Gesamtergebnis rangiert die Fridinger Mannschaft mit einer ordentlichen Punktzahl nun auf dem 7. Tabellenplatz der Kreisligastaffel.

Der zweite Staffeltag wird am 29. September in Fridingen ausgetragen. Dies ist ein Novum in der Vereinsgeschichte des TV 05 Fridingen: Erstmals wird dann ein Ligawettkampf im weiblichen Bereich in der Donaustadt ausgetragen. Die Gastgeber erwarten im September 15 Mannschaften aus den Kreisligen Süd des Schwäbischen Turnerbundes.