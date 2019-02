Fridinger Schultes droht mit Narrensteuer

Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger muss um seine Wiederwahl bangen. Beim Rathaussturm der Narren am Schmotzigen wollte sich der Stadtschultes den Rathausschlüssel nicht so einfach entreißen lassen. Zum einen kündigte er eine Narrensteuer an („Für euch Füchse wird’s richtig teuer!“), um die Stadt finanziell zu sanieren und nahm zum anderen den Narrenvater Martin Schnell und seine Narrenschar in die Pflicht, sich als Gemeinderäte bei der nahenden Kommunalwahl zur Verfügung zu stellen.

Es half am Ende alles nichts. Auch das Umschmeicheln der Narren, er werde in Fridingen die Fasnet verlängern, oder der Seitenhieb auf den Gemeinderat – „Wenn ihr richtige Narren sehen wollt, dann kommt in den Gemeinderat!“ – schützen den Schultes nicht davor, dass er kurzweg abgesetzt wurde. Bis Aschermittwoch übernahmen die Fridinger Narren mit lauten Ju-chu-hu-Rufen die Amtsgeschäfte und besetzten die Amtsstuben.

Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Diese Fridinger Kinder freuen sich am Schmotzigen sichtlich, dass die Narren sie aus dem Kindergarten und der Schule befreit haben. (Foto: Fotos (5): David Zapp) Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes Narren entmachten Fridinger Schultes 1 von 1

Narrenvater Martin Schnell scholt den gestürzten Rathaus-Tyrannen ob seiner horrenden Preispolitik bei Friedhof und Freibad. Sowohl „Liegeplätze“ im Hackufer als auch die Eintrittskarten ins Freibad hätten horrende Preissteigerungen erfahren. „Das Baden und Sterben kann man sich so in Fridingen bald nicht mehr leisten!“ Zudem müssten wegen des Lärmaktionsschutzplanes die Narrenumzüge demnächst lautlos als Trauerumzüge durch die Stadt ziehen.

Zwar habe der Schultes mit seiner harten Linie im Streit um die Musikschule dem Tuttlinger Despoten Michael Beck die Stirn geboten – das honoriere und begrüße man in Fridingen –, dennoch sei so die musikalische Karriere einiger Fridinger Kinder aufs Spiel gesetzt worden, schimpfte Schnell.

Zuvor hatten die Fridinger Narren die Kindergarten- und die Schulkinder befreit und diese in die Freiheit entlassen.