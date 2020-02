Fridinger Schüler spielen beim „Tigerenten Club“ im Fernsehen

Die Tigerenten von der Gemeinschaftsschule Obere Donau aus Fridingen sind am 23. Februar um 7.05 Uhr im TV zu sehen beim „Tigerenten Club“ in der ARD. Sie treffen auf die Frösche der Gesamtschule der Stadt Büren (Nordrhein-Westfalen). Zu Gast ist laut Pressemitteilung auch die erste deutsche Astronautin auf der ISS: Insa Thiele-Eich will dieses Jahr als erste deutsche Frau ins All fliegen. Die beiden Schulklassen-Teams wetteifern im Studio um den goldenen Tigerenten-Pokal sowie Spendengeld für Kinderhilfsprojekte ihrer Wahl. Im KiKA ist der „Tigerenten Club“ am Samstag, 29. Februar, um 10.45 Uhr zu sehen.

